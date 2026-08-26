Das ging dann doch schneller als erwartet: Laut der britischen BBC sind Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die beiden Kinder Archie und Lilibet heute Mittwoch in Grossbritannien angekommen. Die Royals sind in Birmingham gelandet.

Saskia Schär Redaktorin People

Die vierköpfige Familie soll demnach mit einem Privatjet von Kalifornien aus nach Grossbritannien geflogen und bereits in Birmingham gelandet sein. Das berichtet der britische Sender TalkTV auf X. Gemäss eines Sprechers des Paares wollen sie die Berichte nicht kommentieren. Laut der BBC Medien sollen Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44) sowie ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) künftig in den Cotswolds westlich von London wohnen – und zwar nicht in einem königlichen, sondern in einem privaten Anwesen.

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Trotz ihrer Rückkehr werden Harry und Meghan weiterhin nicht als arbeitende Royals tätig sein. Ihre beiden Kinder werden nächste Woche ihre neuen Schulen besuchen, pünktlich zum Schulstart in England.

König Charles von Entscheidung überrascht

Letzte Woche am Mittwoch berichtete «The Telegraph» erstmals über die Rückkehr des verlorenen Sohnes und seiner Familie nach Grossbritannien. Harrys Vater Charles (77) soll dem Zeitungsbericht nach erst wenige Tage zuvor, am Sonntag, über die Pläne seines jüngsten Sohnes informiert worden sein.

Im Juli war es nach Jahren wieder zu einem gemeinsamen Treffen zwischen der vierköpfigen Familie und König Charles III. gekommen. Bei dem Besuch in Highgrove House soll ein möglicher Umzug Berichten nach jedoch nicht diskutiert worden sein.

Über die Gründe für die Rückkehr des 2020 ausgewanderten Paares wird viel spekuliert. Die beliebteste These ist der gesundheitliche Zustand von König Charles, bei dem 2024 Krebs diagnostiziert worden war. Diese Theorie bestätigt auch ein Palast-Insider exklusiv gegenüber Blick: «König Charles III. hat gesundheitlich viel grössere Probleme, als man bis anhin dachte. Er braucht immer mehr und stärkere Medikamente. Die Krankheit schreitet voran.»