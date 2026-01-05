Mickey Rourke könnte bald auf der Strasse sitzen. Der Hollywoodstar hat rund 50'000 Franken Mietschulden. Jetzt droht ihm die Zwangsräumung. Jetzt wollen Freunde ihn durch eine GoFundMe-Kampagne vor der Obdachlosigkeit schützen.

Grosse Sorge um Mickey Rourke (73): Der Hollywoodstar wurde gesichtet, als er Taschen eines Lieferdienstes in sein Haus in Los Angeles holte. Rourke war abgemagert, sein Kopf kahl rasiert. Der Schauspieler wirkte gebrechlich und erschöpft. Die Sorge um seine künftige Wohnsituation dürfte ihm nicht helfen.

Rourke droht nämlich die Zwangsräumung. Der Grund? Rund 50'000 Franken Mietschulden, die er nicht begleichen kann. Am 18. Dezember soll er bereits eine Mahnung erhalten haben, wie die «Los Angeles Times» berichtet. Das Geld scheint der Schauspieler aber nicht zu haben, weshalb die Obdachlosigkeit nun wie ein Damoklesschwert über ihm hängt.

Fans werden aufgerufen, zu helfen

Eine GoFundMe-Kampagne soll jetzt Abhilfe schaffen: Unter dem Titel «Unterstützt Mickey, um eine Zwangsräumung zu verhindern» wurde sie am Sonntag gestartet. Fans werden darin gebeten, dem Schauspieler zu helfen, seine Schulden zu begleichen. Laut der Kampagne befindet sich Rourke in einer «bedrohlichen und schwierigen Situation». Die Seite wird von Liya-Joelle Jones, einer Freundin und Mitglied seines Managements, betreut.

Erst im März 2025 unterzeichnete Mickey Rourke den Mietvertrag für seinen spanischen Bungalow aus dem Jahr 1926. Die monatliche Miete betrug zunächst 5200 US-Dollar, wurde später aber auf 7000 Dollar erhöht. Das Anwesen hat drei Zimmer und zwei Bäder und wurde laut dem Immobilienportal Zillow zuvor vom berühmten Schriftsteller Raymond Chandler bewohnt.

Steile Karriere und tiefer Fall

Rourke wurde bekannt als Schauspieler, seine Filme waren «Der Pate von Greenwich Village» und «9 1/2 Wochen». Die Rollen machten ihn in den 80ern zum Star. Doch in den 90ern zog er sich aus Hollywood zurück, um als Profiboxer Karriere zu machen – mit körperlichen Konsequenzen. Seitdem wurde seine Karriere von Rückschlägen, Alkohol- und Drogenproblemen geprägt.

2008 sagte Rourke der «Los Angeles Times»: «Ich habe alles verloren – mein Haus, meine Frau, meine Glaubwürdigkeit, meine Karriere. Ich hatte all diesen Zorn aus meiner Kindheit, der eigentlich Scham war, und nutzte ihn als Rüstung, um meine Wunden zu verstecken. Leider erschreckte mein Verhalten die Menschen, obwohl ich es eigentlich war, der Angst hatte.»

Sein Comeback feierte Rourke im selben Jahr mit «The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz». Die Rolle eines alternden Wrestlers brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Zuletzt sorgte Rourke durch die englische Version von «Big Brother» für Schlagzeilen: Nach unangemessenem Verhalten wurde er von den Produzenten vorzeitig aus der Show entfernt.