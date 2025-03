Vom Popstar zur Obdachlosen: Dawn Robinson von En Vogue lebt seit drei Jahren in ihrem Auto. Die 58-Jährige enthüllt ihre Lebenssituation in einem YouTube-Video.

1/5 Die R'n'B-Girlband En Vogue bei einem Auftritt 2009: Terry Ellis, Cindy Herron, Dawn Robinson und Maxine Jones (v.l.). Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia

Darum gehts Dawn Robinson, ehemalige «En Vogue»-Sängerin, lebt seit drei Jahren im Auto

Robinson nutzt Fitnessstudio zum Duschen

En Vogue verkaufte einst etwa 20 Millionen Platten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die ehemalige «En Vogue»-Sängerin Dawn Robinson (58) lebt seit drei Jahren in ihrem Auto. Dass sie obdachlos ist, enthüllte der ehemalige Popstar nun in einem YouTube-Video, das sie in ihrem Auto aufgenommen hat. «Leute, ich habe die letzten drei Jahre in meinem Auto gelebt. Ich habe es gesagt, oh mein Gott, jetzt ist es raus.»

Dawn Robinson erklärt im Video, wie sie in die prekäre Lage geriet: Sie lebte zuerst bei ihren Eltern in Las Vegas, bis sie dies nicht mehr aushielt und sich für ein Leben im Auto entschied. «Ich liebe meine Mutter, aber sie wurde sehr wütend. Eine Menge ihrer Wut liess sie an mir aus. Ich war ständig ihre Zielscheibe und konnte das nicht mehr.»

«Car Life» als Alternative zu Obdachlosigkeit

Dann verbrachte die ehemalige Frontfrau einen Monat im Auto in Las Vegas, zog dann aber wegen der Hitze nach Los Angeles weiter. Dort wurde die R'n'B-Sängerin vorübergehend von einem ihrer Manager in einem Hotel untergebracht. Als diese Unterstützung endete, entschied sie sich dafür, ihr Auto als Zuhause zu nutzen. Sie recherchierte im Internet und entdeckte eine «Car Life»-Community.

Das Leben im Auto ist in den USA keine Seltenheit. Millionen Menschen wählen diese Option als Alternative zur Obdachlosigkeit auf der Strasse, weil es ein gewisses Mass an Schutz und Mobilität bietet.

Duschen im Fitnessstudio

Robinson beschreibt ihre Erfahrung positiv: «Ich fühlte mich frei. Ich fühlte mich, als wäre ich auf einem Campingtrip.» Für ihre Körperhygiene nutzt sie ein Fitnessstudio, für das sie eine Mitgliedschaft bezahlt.

Trotz ihrer aktuellen Situation bleibt Robinson optimistisch. En Vogue plant eine neue Europatour, und Robinson hofft auf einen Neuanfang. Sie erklärt, dass sie ihre Lebenssituation anpassen möchte, «wenn ich wieder ganz oben bin».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Karriere der aus Connecticut stammenden Künstlerin begann 1989 mit der Girlgroup En Vogue. Die Band verkaufte schätzungsweise 20 Millionen Platten und landete Hits wie «My Lovin'» und «Don't Let Go».

Fans wollen ihrem Idol helfen

Trotz des früheren Erfolgs sieht sich Robinson nun mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Offenbarung ihrer Situation hat eine Welle der Unterstützung ausgelöst. Einige Fans haben Robinson via Social Media sogar Unterkünfte angeboten.