1/5 Jack Veal ist 17 Jahre alt und hat schon Schlimmes im Leben durchmachen müssen.

Auf einen Blick 17-jähriger Schauspieler Jack Veal ist obdachlos und bittet um Hilfe

Veal leidet unter psychischen Problemen und lebt in einem unsicheren Bauwagen

Nach viraler Videobotschaft erhält er Kontakt vom Sozialdienst für mögliche Unterbringung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Jack Veal ist verzweifelt. Der Schauspieler ist 17 Jahre alt, spielte bereits an der Seite von Hollywoodgrössen wie Tom Hiddleston (43), Angelina Jolie (49) und Emma Stone (36).

Was viele jedoch nicht wissen: Der junge Mann ist obdachlos in London. Das gab er in einem Tiktok-Video bekannt, in dem er sich verzweifelt an seine Fans wendet.

Obdachlos und psychische Probleme

«Hi, ich bin ein berühmter Schauspieler, ich bin 17 und ich bin obdachlos», beginnt er den Clip. Nun sei es Zeit, die Wahrheit über sein Leben zu verbreiten, fährt Veal fort. Dann berichtet er seiner Fangemeinde, dass er daheim misshandelt worden sei – körperlich und psychisch. Deshalb habe er mit mentalen Problemen zu kämpfen. Veal lebt zudem mit ADHS und wird derzeit auf Bipolarität und Psychose untersucht.

Jack Veal hat keinen Ort, an den er gehen kann, sagt er. «Ich kann nicht bei meinen Grosseltern bleiben, da mein Grossvater todkrank ist», sagt er. «Ich brauche Hilfe!» Die Sozialdienste hätten sich bis anhin geweigert, ihn zu unterstützen, und er sei verzweifelt.

Zwischendurch schlief Jack Veal auf der Strasse, wie er verrät. Im Moment hause er in einem Bauwagen, dessen Fenster zerschmettert sind und der daher sehr unsicher ist. Zudem sei der Standort zwei Stunden von seinem Job entfernt. Veal gewährt einen Blick in seine praktisch unzumutbaren Wohnverhältnisse. «Es ist schwierig. Das Leben ist hart. Im Moment habe ich nichts anderes. Ich flehe euch auf Knien an, dieses Video zu teilen, irgendwas zu machen, verbreitet die Nachricht darüber, wie die Regierung Kinder behandelt.» Er bittet um Hilfe, will aber nicht, dass jemand ihm Geld gibt. «Ich brauche nichts. Ich brauche nur, dass dieses Video durch euch so viral wie möglich geht», sagt Jack Veal weiter.

Hoffnungsvolles Update

Jack-Veal-Fans scheinen ihn nicht im Stich gelassen zu haben, denn keinen Tag später kommt ein Update des jungen Schauspielers, das hoffnungsvoll klingt. «Ich habe soeben einen Anruf vom Sozialdienst bekommen, dass sie morgen ein Gespräch mit mir haben wollen, um mich potenziell in einer Pflegefamilie oder betreutem Wohnen unterzubringen!», teilt Veil seiner Community mit.

Das Reden fällt ihm schwer, denn während er das Video aufnimmt und die guten Nachrichten erzählt, wird Jack Veal von seinen Emotionen überwältigt, und ihm steigen die Tränen in die Augen. Es sieht so aus, als ob es für Veal wieder bergauf gehe.