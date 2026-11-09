Michelle hat ihre Haare geschnitten. Nicht alle finden das schön. Jetzt wehrt sich die Schlagersängerin gegen die Kritik und nennt die Vor- und Nachteile der Kurzhaarfrisur.

Darum gehts Michelle trägt seit drei Wochen einen grauen Buzz-Cut

Sie sieht darin Befreiung, akzeptiert aber keine Beleidigungen

Nach Karriereende will sie als «Wakan» Seelencoach werden

Fynn Müller People-Redaktor

Schnipp, schnapp, Haare ab! Schlagerstar Michelle (54) hat sich für eine Typveränderung entschieden und ihre Haare abrasiert. Statt langer Mähne trägt die deutsche Sängerin seit drei Wochen einen grauen Buzz-Cut.

Jetzt spricht Michelle auf Instagram erstmals über ihre Beweggründe. «Ich habe das Gefühl, dass in diesen Haaren, die ja über all die Jahre jetzt runtergewachsen sind, so viel Energie drinsteckt, die ich nicht mehr haben möchte.»

«Nicht jedermanns Geschmack»

Kritik kann sie ab, sagt sie. «Die Kommentare gehen natürlich auseinander.» Eine klare Grenze zieht sie aber bei Beleidigungen. «Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Beleidigungen müssen nicht sein. Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, aber es ist mein Geschmack.»

Bereut hat sie den Schritt nicht. «Ich fühle mich super, super wohl. Ich kann das nur jedem raten, zu machen. Es ist wirklich eine Erlösung.» Die neue Frisur habe Vor- und Nachteile, wie sie erklärt. Das Haarewaschen gehe schneller. Dafür könne sie wegen der Kälte das Haus kaum noch ohne Kopfbedeckung verlassen.

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Umbruch bei Michelle

Die Typveränderung passt zu einer Zeit voller Umbrüche. Nach mehr als 34 Jahren im Musikgeschäft hat Michelle ihre Schlagerkarriere beendet. Künftig will sie als spirituelle Heilerin und Seelencoach arbeiten, unter dem Namen «Wakan». Im Mai 2026 wurde zudem die Trennung von ihrem langjährigen Partner und Verlobten Eric Philippi (29) bekannt.