Vor wenigen Tagen trug Katy Karrenbauer ihre verstorbene Mutter zu Grabe. Dafür, dass sie ihre Familie bei der Beerdigung nicht dabei haben wollte, nennt sie einen traurigen Grund.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katy Karrenbauer beerdigte am 27. Juli allein ihre verstorbene Mutter

Familienkonflikte führten zur Entscheidung, die Beisetzung ohne Angehörige abzuhalten

Mutter starb mit 90 Jahren, Vater bereits im Juni 2025 mit 93

Sophie Ofer Redaktorin People

Vier Wochen ist es her, dass Katy Karrenbauer (63) sich für immer von ihrer Mutter Erika verabschieden musste. Sie wurde 90 Jahre alt. Auf Instagram schreibt die deutsche Schauspielerin nun von ihrem Umgang mit dem schweren Verlust.

Ausserdem berichtet Karrenbauer von der Beerdigung, bei der sie ihre Mutter ganz allein zu Grabe trug. Interne Spannungen in der Familie sollten den bedeutsamen Moment nicht überschatten.

«Habe dich allein der Erde übergeben»

«Mein geliebtes Mütterchen. Wie schwer mir doch dieser Letzte deiner Wege fiel», schreibt Karrenbauer in einem Instagram-Post über den schweren Tag. «Sonntag bin ich angereist, um dich am Geburtstag deiner Mutter, am 27.7., beizusetzen. 100 Kilometer vor meinem Ziel wurde mir schmerzlich bewusst: Du wartest nicht mehr auf mich. Du wirst nie mehr auf mich warten. Es zerriss mir fast das Herz.» Mit dem Tod ihrer Mutter verliere Karrenbauer «ein Stückchen Heimat».

Karrenbauer entschied sich bewusst dafür, die Bestattung ihrer Mutter ohne den Rest der Familie zu beziehen. «Unerträglich war mir der Gedanke, dich zur letzten Ruhe zu betten und mit Teilen der Familie am Grab zu stehen, die nicht miteinander spricht, auch nicht mit mir», erklärt Karrenbauer.

«Darum habe ich dich allein der Erde übergeben. Später erst kamen die anderen.» Dafür gebe es einen ganz bestimmten Grund: «Haben sie dir doch vor deinem Tod den letzten Abschied verweigert.»

Begraben wurde ihre Mutter unter einem Baum, «wo du immer sein wolltest.» Karrenbauer brauche noch Zeit, bis sie das Geschehene wirklich verarbeiten kann: «Nun wirst du mir nie mehr zuwinken. Mein Herz versteht das noch nicht!» Für sie ist es bereits der zweite schwere Verlust innerhalb kurzer Zeit: Im Juni 2025 ist ihr Vater im Alter von 93 Jahren gestorben.



