«Buffy»-Co-Stars trauern um Nicholas Brendon (†54)

Nicholas Brendon, bekannt als Xander aus «Buffy – im Bann der Dämonen», starb im Alter von 54 Jahren im Schlaf. Co-Stars wie Sarah Michelle Gellar verabschiedeten sich rührend in sozialen Medien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspieler Nicholas Brendon starb am Samstag mit nur 54 Jahren im Schlaf

«Buffy»-Co-Stars gedenken ihm emotional, besonders Sarah Michelle Gellar und Alyson Hannigan

Brendon spielte Xander in «Buffy», Ausstrahlung von 1997 bis 2003 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Am Samstag gab Nicholas Brendons Familie bekannt, dass der Schauspieler im Alter von nur 54 Jahren verstorben ist. Brendon, der vor allem durch seine Rolle in der Vampirserie «Buffy – im Bann der Dämonen» in den späten 90er-Jahren bekannt wurde, sei im Schlaf gestorben.

Nun nimmt Hollywood Anteil am Tod des Schauspielers, allen voran seine «Buffy»-Co-Stars, die Brendon in den sozialen Medien gedenken.

«Ich habe dich gesehen, Nicky»

Sarah Michelle Gellar (48), die die titelgebende Hauptrolle in «Buffy» spielte, nahm in einem Instagram-Post rührend Abschied von ihrem Serienkollegen und Freund. Sie zitiert eine Szene aus der finalen Staffel der Hit-Serie. Darin spricht Xander, der von Brendon verkörpert wurde, darüber, wie es sich anfühlt, nicht auserwählt zu sein. «Sie werden nie verstehen, wie schwer es ist, derjenige zu sein, der nicht auserwählt ist. So nah am Rampenlicht zu leben und nie darin zu stehen. Aber ich weiss es. Ich sehe mehr, als irgendjemand ahnt, weil niemand auf mich achtet.» Dann richtet Gellar emotionale Worte an ihren verstorbenen Freund: «Ich habe dich gesehen, Nicky. Ich weiss, dass du jetzt in Frieden ruhst, in einem grossen Schaukelstuhl im Himmel.» Gellar und Brendon standen von 1997 bis 2003 zusammen vor der Kamera.

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Auch Alyson Hannigan (51), die neben ihrer Rolle der Willow in «Buffy» auch durch die Kultfilme aus der «American Pie»-Reihe bekannt ist, sprach in ihrem Post von einem Schaukelstuhl. «Mein süsser Nicky, danke für Jahre voller Lachen, Liebe und Dodgers», schrieb Hannigan auf Instagram. «Ich werde jedes Mal an dich denken, wenn ich einen Schaukelstuhl sehe. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden.» Dazu postete sie ein gebrochenes Herz, ein weinendes Emoji und eine Aufnahme aus der Serie mit den beiden.

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«Manche Menschen hinterlassen Spuren»

Emma Caulfield (52), bekannt für ihre Rolle als Anya Jenkins, teilte ihre Reaktion in ihren Instagram-Stories mit und schrieb: «Ich habe noch keine Worte. Ich liebe dich, Nicky.» Später postete sie noch ein gemeinsames Bild und schrieb: «Wir werden dich vermissen, alter Freund. Ich weiss, dass du jetzt deinen Frieden gefunden hast.»

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David Boreanaz (56), der den Vampir Angel spielte, gedachte Brendon mit einem Foto, auf dem die beiden lächelnd zu sehen sind, und schrieb unter anderem: «Es gibt Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, und es gibt Menschen, mit denen man Zeit verbringt. Nick gehörte zu Letzteren.»

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Weiter: «Er hatte etwas Echtes an sich – nichts Perfektes, nichts Glattgebügeltes, einfach nur Echtes – und in diesem Geschäft zählt das mehr als fast alles andere. Wir können uns nicht immer aussuchen, wie lange jemand Teil der Geschichte bleibt, sondern nur, dass er da war. Und er war da … Ruhe in Frieden, Bruder … Manche Menschen hinterlassen Spuren, ohne es zu versuchen.»