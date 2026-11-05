No-Angels-Star Lucy Diakovska wendet sich mit einer persönlichen Botschaft an ihre Instagram-Follower. Darin verrät sie, dass sie gerade die wohl schwerste Zeit ihres Lebens durchstanden hat.

Sophie Ofer Redaktorin People

Lucy Diakovska (50) zeigt sich ihren Fans so verletzlich wie vielleicht noch nie. Auf Instagram postet die No-Angels-Sängerin eine Nahaufnahme ihres Gesichts, dazu verfasst sie bewegende Worte darüber, wie es ihr in den letzten Wochen erging.

«Die letzten acht Wochen waren wahrscheinlich die härtesten für meinen Körper und meinen Geist», schreibt Diakovska. «Und obwohl ich den Grund dafür noch nicht teilen kann, sehe und fühle ich, was diese Wochen mit mir gemacht haben.» Sie sehe Narben, Falten und den «täglichen Kampf, die wenigen Hochs und vielen Tiefs».

Dennoch habe sie es geschafft, aus der «Hässlichkeit» heraus ein intimes Selbstporträt zu schaffen, das ihren derzeitigen Gemütszustand einfängt. «Das Leben ist ein Schlachtfeld», schliesst Diakovska. «Ich bin eine Blume und ich liebe es.»

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Promi-Kollegen stehen ihr bei

In den Kommentaren tummeln sich Diakovskas Freunde aus der Branche. Lilly Becker (50) will der Sängerin Mut machen: «Was dich nicht umbringt, macht dich stärker und schöner.» Schauspielerin Jella Haase (34) schreibt schlicht: «Lucy. Unser aller Vorbild.» Auch die Künstlerin Eisblume (39) meldet sich zu Wort: «Bleib stark. Du schaffst das, was auch immer es ist. Ich... wir... glauben an Dich.» Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen (55) postet ein einfaches rotes Herz.

Ob und wann Diakovska ihren Fans verraten wird, was hinter ihrem Post steckt, ist noch unklar. Bekannt wurde in den letzten Tagen jedoch, dass die Gitarristin Yasi Hofer, die mit den No Angels auf der Bühne steht, ihre Mutter wegen einer Krebserkrankung verloren hat. Auf Instagram richtete Diakovska bewegende Worte an ihre Freundin: «Du wirst Wundervolles im Leben noch erreichen und sie wird dich immer den Stolz und Liebe spüren lassen, die sie für dich für immer empfinden wird! Ich hab dich lieb.»

2020 verlor Diakovska selbst ihre Mutter, die mit 66 an den Folgen eines Schlaganfalls starb. Darüber und über das durchwachsene Verhältnis zu ihrer Mutter spricht Diakovska in der aktuellen ARD-Dokumentation «No Angels – Das sind WIR!».