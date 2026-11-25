Die Hännis tauschen den Schweizer Herbst gegen tropische Temperaturen. Mit ihrer Kleinen chillen sie auf den Malediven. Mit Blick spricht das Ehepaar über ihre Abenteuer.

Darum gehts Luca und Christina Hänni geniessen mit ihrer Tochter Malediven-Ferien

Die Hännis sind noch bis zum 27. November im Inselparadies

Heiligabend wird er arbeiten, sie feiert mit der Kleinen bei seiner Mama

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sänger Luca Hänni (32) und Profitänzerin Christina Hänni (36) sind mit ihrer zweijährigen Tochter seit einer Woche auf den Malediven in den Ferien. Besonders aufregend erleben sie die Unterwasserwelt.

Beim Schnorcheln begegnen die beiden auch Raubfischen. Gegenüber Blick sagt er: «Wenn man plötzlich einem kleinen Riffhai oder einer Meeresschildkröte begegnet, schaut man natürlich erst einmal genauer hin.»

Respekt vor dem Hai

Christina Hänni ergänzt: «Bei einem Hai ist natürlich kurz Respekt dabei. Gleichzeitig sind die Tiere hier Teil der natürlichen Unterwasserwelt und genau das macht das Erlebnis so besonders. Die Schildkröten sind natürlich ebenfalls wunderschön zu beobachten.»

Noch bis zum 27. November entspannen die drei Hännis auf den Malediven. Wenn sie nach Hause kommen, haben sie nicht nur schöne Eindrücke im Gepäck. Auch seine beiden Gigs, ihren Tanzworkshop und die unzähligen Selfies, für die sie sich Zeit genommen haben. Vieles von dieser Reise wird ihnen für immer bleiben.

Viele kleine Momente

«Ich glaube, wir werden uns vor allem daran erinnern, wie schön es war, einmal bewusst Zeit miteinander zu haben», sagt der Sänger. Auch Christina Hänni geniesst gerade die unspektakulären Augenblicke.

«Für mich sind es vor allem die vielen kleinen Momente. Gemeinsam im Meer zu sein, neue Dinge auszuprobieren oder einfach irgendwo zu sitzen und die Umgebung zu geniessen. Genau solche Momente machen einen Urlaub besonders.»

Untergebracht ist die Familie in einer Beach Villa mit eigenem Pool im 5-Sterne-Lifestyle-Hotel Kandima, das die Familie zu den Ferien eingeladen hat. Die Auszeit kommt für das Ehepaar zur rechten Zeit.

Im Dezember wird es für Luca Hänni beruflich intensiv. Er steht beim Winter Varieté Nock in Zofingen als Showmaster auf der Bühne – auch an Heiligabend. Seine Frau wird mit Töchterchen bei seiner Mutter feiern. «Deshalb ist dieser Urlaub für uns eine schöne kleine Auszeit», schwärmt Christina Hänni.