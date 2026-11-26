Lola Weippert (30) hat sich mit einer unüberlegten Stellenanzeige ziemlichen Ärger eingehandelt. Weil sie explizit eine Frau als persönliche Assistenz suchte, leitete ein Bewerber rechtliche Schritte gegen sie ein.

Darum gehts Lola Weippert suchte auf Instagram gezielt eine Frau als persönliche Assistenz und wurde verklagt

Ein Bewerber vermutete eine Benachteiligung und leitete rechtliche Schritte gegen Weippert ein

In der Schweiz kann laut einer Expertin bei persönlicher Assistenz eine Frau bevorzugt werden

Sabrina Rhyner Redaktorin People

«Ich habe etwas öffentlich gemacht, worüber ich nicht nachgedacht habe», gesteht Lola Weippert (30) gegenüber Vanessa Mai (34) im gemeinsamen Podcast «Schön laut». Und jetzt habe sie deswegen eine Klage am Hals. Doch was genau ist passiert?

Auf der Suche nach einer neuen persönlichen Assistenz veröffentlichte die Moderatorin eine Stellenanzeige auf Instagram. Weil sie explizit eine Frau wollte, habe sie das Inserat entsprechend direkt formuliert: «Ich habe nicht männlich und ich habe nicht divers geschrieben, weil ich mir dachte, ich suche eine Frau.»

Keine Zusammenarbeit mit einem Mann

Die 30-Jährige begründet dies damit, dass eine Assistenz so nah an ihrem Privatleben sei, «dass ich dusche, sie vor der Dusche steht und gerade irgendein Mail beantwortet, sie meine Wäsche wäscht, sie mit mir unterwegs ist und man vielleicht auch mal in einem Bett schläft.» Ein derart intimes Arbeitsverhältnis könne sie sich mit einem Mann schlicht nicht vorstellen.

«Ich habe ohne nachzudenken auf Absenden gedrückt», gibt sie rückblickend zu. Erst in den Kommentaren wiesen Follower sie darauf hin, dass ein solches Inserat rechtliche Konsequenzen haben könne. Weippert nahm die Warnungen zunächst auf die leichte Schulter: «Ich dachte mir so: Als ob mich jetzt jemand dafür verklagt, ich darf doch bestimmt eine Präferenz äussern.»

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Klage während der Ferien

«Ja, dann kam auch schon die erste Klage reingeflogen», erzählt Weippert. Ein Mann habe sich auf die Stelle beworben. Da sie zu diesem Zeitpunkt in den Ferien gewesen sei, habe sie die eingegangene Bewerbung allerdings erst rund zwei Wochen später sichten können.

Schon nach wenigen Tagen habe er jedoch nachgehakt, wieso er noch keine Rückmeldung erhalten habe – und den Verdacht geäussert, dass es daran liege, dass sie nur Frauen suche. Zwar hatte Weippert das ursprüngliche Inserat zu diesem Zeitpunkt längst gelöscht und durch eine inklusivere Version ersetzt, doch das nützte nichts mehr. Der Mann hatte bereits rechtliche Schritte eingeleitet.

Wie sieht es in der Schweiz aus?

In Deutschland verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) es grundsätzlich, Bewerbende aufgrund ihres Geschlechts auszuschliessen. Doch wie sähe ein solcher Fall hierzulande aus? «Die Bevorzugung einer männlichen oder weiblichen Bewerbung darf nicht diskriminierend erfolgen», erklärt Rechtsexpertin Nicole Vögeli auf Nachfrage von Blick.

Aber: «Eine Bevorzugung einer männlichen oder weiblichen Bewerbung kann unter Umständen gerechtfertigt sein.» Als Beispiel nennt sie die «bewusste Anstellung einer Frau für die Tätigkeit in einem Frauenhaus». Und auch bei einer «sehr persönlichen, engen Zusammenarbeit» dürfe aus ihrer Sicht eine Bevorzugung erfolgen, so beispielsweise bei Pflegepersonal zu Hause oder, wie im Fall Weippert diskutiert, bei persönlichen Assistenzen. «Sofern die Bevorzugung des einen Geschlechts sachlich begründet ist, liegt keine Diskriminierung vor», so Vögeli.