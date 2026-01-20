Die Stars nehmen Abschied von Valentino (†93)

Valentino Garavani, Gründer der weltbekannten Marke Valentino, ist tot. Der Designer starb am Montag mit 93 Jahren. Prominente wie Gwyneth Paltrow und Cindy Crawford würdigen ihn als legendären Künstler und warmherzigen Menschen.

Darum gehts Valentino Garavani stirbt am 18. Januar 2026, er wurde 93 Jahre alt

Gwyneth Paltrow und Models würdigen seine Eleganz und Menschlichkeit

2008 zog sich Valentino zurück, zahlreiche Stars trugen seine Designs Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Die Modewelt trauert um Valentino Garavani. Der legendäre Designer und Gründer des Modehauses Valentino ist am Montag, 18. Januar 2026, im Alter von 93 Jahren im Kreise seiner Liebsten verstorben, wie seine Stiftung auf Instagram bestätigte. Sein Tod markiert das Ende einer Ära und löst weltweit bewegende Reaktionen aus. Stars, Models und Weggefährten verabschieden sich von einem Mann, der die Mode über Jahrzehnte geprägt hat.

«Das Ende einer Ära»

Gwyneth Paltrow (53), Hollywoodstar und langjährige Freundin der Modeikone, teilte ihre Trauer auf Instagram: «Den Mann, der die Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen, seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywood-Geschichte.» Sie erinnerte sich an gemeinsame Dinner, bei denen Valentino sie aufforderte, «wenigstens ihre Wimpern etwas zu tuschen». Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie ihn zärtlich auf die Wange küsst, und schrieb: «Es fühlt sich an wie das Ende einer Ära. Ich und alle, die ihn geliebt haben, werden ihn sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Vava.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Designer hatte Paltrow unter anderem bei ihrer Hochzeit mit Brad Falchuk im Jahr 2018 eingekleidet. Auch auf dem roten Teppich glänzte sie immer wieder in seinen Kreationen, die für Eleganz und Zeitlosigkeit stehen.

Ehemalige Models nehmen Abschied

Supermodel Cindy Crawford (59), die Valentinos Designs auf dem Laufsteg präsentierte, verabschiedete sich ebenfalls. Sie postete ein Foto aus einer Modenschau von 1997 und schrieb: «Ich bin zutiefst betrübt über den Tod von Valentino Garavani. Er war ein wahrer Meister seines Fachs, und ich werde immer dankbar sein für die Jahre, in denen ich das Privileg hatte, eng mit ihm zusammenzuarbeiten.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Coco Rocha (37), die bei Valentinos Abschiedsshow im Januar 2008 auftrat, würdigte ihn auf Instagram. «Heute hat die Modewelt einen weiteren Giganten und einen wahren Gentleman verloren», schrieb sie. Rocha hob nicht nur seine Rolle als Designer hervor, sondern auch «seine Wärme, Grosszügigkeit und die Anmut, mit der er die Mode geprägt hat». Sein Vermächtnis, so Rocha, werde in der Eleganz und Überzeugung seiner Entwürfe weiterleben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carla Bruni (58), ebenfalls ein ehemaliges Valentino-Model, zeigte sich tief bewegt. «Er war ein Meister seines Fachs, und es war mir eine Ehre und ein grosses Privileg, ihn kennenzulernen und für ihn zu modeln.» Sie erinnerte sich an seine «grosse Freundlichkeit» und «unendliche Eleganz» und sprach seinem langjährigen Partner Giancarlo Giammetti sowie seiner Familie ihr Mitgefühl aus.

Diese Stars trugen seine Kreationen

Valentino Garavani kleidete über die Jahrzehnte zahlreiche Stars ein. Zu seinen prominenten Kundinnen gehörten Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy und Julia Roberts. Auch Anne Hathaway, Jennifer Aniston und Madonna trugen seine Roben auf den roten Teppichen der Welt. Im Jahr 2008 zog sich Garavani aus seinem Unternehmen zurück und lebte fortan zurückgezogen, widmete sich aber weiterhin seinen Leidenschaften wie der Kunst und seinem Garten.