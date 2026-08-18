Hayden Panettiere (†36) ist tot. Ihr Ex-Verlobter Wladimir Klitschko lebt mit der gemeinsamen Tochter Kaya (11) in der Ukraine, wo sich die Schauspielerin einst politisch engagierte. Während Hollywood trauert, schweigt der Ex-Boxweltmeister bislang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere (†36) starb unerwartet, Todesursache unklar, möglicher Drogenvorfall

Tochter Kaya (11) lebt seit 2018 bei Vater Wladimir Klitschko in Ukraine

Am Todesort Narcan gefunden, Autopsie ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Hayden Panettiere (†36) ist tot – doch von ihrem früheren Verlobten Wladimir Klitschko (50), dem Vater ihrer Tochter, gibt es bislang keine öffentliche Reaktion. Der ukrainische Ex-Boxweltmeister und die gemeinsame Tochter Kaya leben in der Ukraine.

Kaya ist heute elf Jahre alt und lebt bei ihrem Vater in der vom Krieg gezeichneten Nation. Seit der Trennung 2018 hat Klitschko das Sorgerecht für Kaya. Panettiere hatte erst vor wenigen Monaten über ihre Tochter und die schwierige Entscheidung gesprochen, sie bei ihrem Vater aufwachsen zu lassen.

Panettiere wollte Kaya noch sehen

Wie eng die Verbindung trotz der räumlichen Trennung war, zeigt ein Bericht von «Page Six»: Panettiere soll zuletzt geplant haben, ihre Tochter in der Ukraine zu besuchen. Ein enger Freund sagte, Kaya sei «das Licht ihres Lebens» gewesen.

Kaya trägt einen zweiten Namen: Evdokia. Der Name hat eine besondere Bedeutung: Klitschko benannte seine Tochter nach seiner Grossmutter, wie der frühere Boxweltmeister kurz nach Kayas Geburt erzählte.

Nun ist Panettiere überraschend im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Klitschko muss die Nachricht damit auch als Vater seiner Tochter verarbeiten – öffentlich geäussert hat er sich bislang nicht.

In Kiew an Klitschkos Seite

Panettiere war nicht nur Klitschkos Partnerin, sondern stand auch öffentlich an seiner Seite in der Ukraine. Im Dezember 2013 besuchte sie mit ihm die Euromaidan-Proteste in Kiew.

Gemeinsam wandten sie sich an die Demonstranten. Panettiere erklärte damals, sie habe grossen Respekt vor den Menschen, die friedlich für ihre Überzeugungen und ihre Freiheit auf die Strasse gingen. Klitschkos Bruder Vitali (55) war damals eine der führenden Figuren der Protestbewegung und wurde 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt.

Mögliche Überdosis

Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt Ende Mai in Los Angeles wirkte Panettiere laut «Page Six» emotional und sprach zeitweise auffällig langsam und undeutlich. Bei der Veranstaltung stellte sie ihre Memoiren vor und sprach über die schwierigen Kapitel ihres Lebens.

Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Bei einem Notruf war von einer möglichen Überdosis die Rede. Am Todesort wurde offenbar Narcan entdeckt – ein Nasenspray, das im Notfall bei einer Opioid-Überdosis eingesetzt wird.

Die Autopsie ergab keine Hinweise auf Verletzungen, Fremdeinwirkung wird nicht vermutet. Die endgültige Todesursache steht noch aus.