Laura Maria Rypa möchte 2026 zunehmen statt abnehmen. Die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi erklärt auf Instagram, dass sie sich bei ihrem Gewicht von 47 Kilogramm unwohl fühlte und nun gezielt an Gewicht zulegen will.

Das neue Jahr ist da und mit ihm die Neujahrsvorsätze. Auf der Wunschliste vieler wird ein Gewichtsverlust stehen. Den gegenteiligen Weg schlägt Influencerin und Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (33), Laura Maria Rypa (30), ein. Sie möchte 2026 gerne einige Kilogramm zunehmen, wie sie ihrer Community auf Instagram verrät. Die Nummer auf der Waage sei zwar nur eine Zahl, viel wichtiger sei es, dass man sich in seinem Körper wohlfühle. «Trotzdem habe ich für mich gemerkt, dass ich in den letzten Monaten sehr viel abgenommen habe», so Rypa. Sie habe bei einer Grösse von 158 Zentimetern lediglich noch 47 Kilogramm gewogen, «für meinen Körper war das einfach zu wenig.»

Mittlerweile seien wieder 1.5 Kilogramm drauf, ihr Ziel seien noch drei weitere. Für ihre Offenheit und ihr Vorhaben erhält Rypa zahlreiche unterstützende Nachrichten – was sie selbst überrascht. «Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass so viele von euch zunehmen möchten. Wir hören überall nur: Diät, Abnehmen, weniger. Dabei spricht kaum jemand darüber, wie schwer es sein kann, zuzunehmen», schreibt Rypa zu einem Screenshot mit erhaltenen Nachrichten und fügt an, dass eine Gewichtszunahme für manche ebenso herausfordernd sein könne, wie eine Abnahme.

Sie will zunehmen, er abnehmen

Das vergangene Jahr war für die Influencerin ein herausforderndes: Hausumbau, Selbstständigkeit, zwei kleine Kinder, Verletzungspech, eine Handvoll Hunde und ein Verlobter, der sie mit vielen Pflichten alleine liess und folglich eine Trennung. All das wirkte sich auf das Gewicht der 30-Jährigen aus, wie sie bereits im August auf Instagram verriet.

Auch bei Pietro Lombardi zeigen sich die vergangenen Monate auf der Waage. Schon im Oktober sprach er von einer Gewichtszunahme von zehn Kilogramm, im Dezember waren es dann deren fünfzehn. Am Montag legte er in einer Instagram-Story nach: «So seh ich übrigens aktuell aus. Das ist die Wahrheit von meinem Körper. Keine Muskeln mehr, es ist alles weg. Hüften sind Kacke, ich fühle mich unwohl, aber ich habe ein gutes Gefühl, für dieses Jahr Gas zu geben, und ich nehme euch mit.» Wer also Motivation zum Abnehmen braucht, ist bei Pietro Lombardi an der richtigen Adresse, wer lieber einige Kilos zunehmen möchte, wird bei Laura Maria Rypa fündig. Wie praktisch.