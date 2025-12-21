Kurz vor Weihnachten muss George Clooney von seiner Schwester Adelia Zeidler Abschied nehmen. Die 65-Jährige erlag am 19. Dezember ihrem Krebsleiden.

Ada war Künstlerin, Lehrerin und aktives Mitglied in einem Buchclub in Augusta, Kentucky

Die Schwester von George Clooney (64), Adelia «Ada» Zeidler, ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Sie verlor am 19. Dezember den Kampf gegen ihr Krebsleiden.

Clooney erklärt gegenüber dem «People»-Magazin: «Meine Schwester Ada war meine Heldin. Sie stellte sich dem Krebs mit Mut und Humor. Ich habe nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen.» Laut ihrem Nachruf verstarb Ada friedlich im St. Elizabeth Healthcare in Edgewood, Kentucky, umgeben von ihren Liebsten.

Künstlerin und Bücherwurm

Ada wurde am 2. Mai 1960 in Los Angeles geboren und nach ihrer Urgrossmutter benannt. Sie war Künstlerin und unterrichtete mehrere Jahre lang Kunst an der Augusta Independent School. Zudem war sie ein aktives Mitglied eines lokalen Buchclubs und der Augusta Art Guild.

Nach ihrem Studium in Louisville und Nordkentucky arbeitete Ada als Buchhalterin. Am 14. März 1987 heiratete sie in Augusta den pensionierten Armeehauptmann Norman Zeidler. Die Hochzeit war ein Ereignis, an dem die ganze Familie und ein Grossteil ihrer kleinen Heimatstadt teilnahmen.

Obwohl Ada ein zurückgezogenes Leben führte, nahm sie an der Hochzeit ihres Bruders mit Amal Clooney am 27. September 2014 in Venedig teil.

Ada hinterlässt ihre Kinder Nick Zeidler und Allison Zeidler Herolaga mit Ehemann Kenny sowie ihren Bruder George Clooney und dessen Frau Amal. Ihr Ehemann Norman verstarb bereits am 11. Oktober 2004 an einem Herzinfarkt.

Die Beerdigung findet am 22. Dezember statt. Anstelle von Blumen wird um Spenden für die Knoedler Memorial Library in Augusta gebeten.