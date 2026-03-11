Die Kultserie «Baywatch» kehrt zurück. Model Brooks Nader übernimmt im Reboot die Rolle der Rettungsschwimmerin Selene und tritt damit in die Fussstapfen von Pamela Anderson. Die Entscheidung sorgt für gemischte Reaktionen.

Fynn Müller People-Redaktor

«Baywatch» feiert bald ein grosses Comeback – mit neuen Gesichtern. Der US-Sender Fox hat für das Reboot der Kultserie die Hauptdarsteller bekannt gegeben. In die ikonische Rolle von Pamela Anderson schlüpft Model Brooks Nader (29), bekannt aus dem «Sports Illustrated»-Magazin.

Die Neuauflage soll 2026 oder 2027 ausgestrahlt werden und wird ab Frühling in Venice Beach gedreht. Die 1989 gestartete Serie «Baywatch» wurde in über 200 Ländern ausgestrahlt und machte Pamela Anderson (58) und David Hasselhoff (73) weltweit zu Stars. Nun übernimmt Nader die Rolle der Rettungsschwimmer-Chefin Selene am Zuma Beach.

Ihr Co-Star: Stephen Amell (44) bekannt aus «Suits LA», der Hobie Buchannon spielt – den Sohn von Hasselhoffs legendärem Charakter Mitch Buchannon. Ergänzt wird die Besetzung durch David Chokachi (58), der bereits in der Originalserie dabei war.

Gemischte Reaktionen

In den sozialen Medien sorgt die Besetzung für gespaltene Meinungen. «Sie wird toll sein» und «Die beste Wahl, ich freue mich auf das Reboot», kommentieren Fans auf Instagram.

Kritische Stimmen bemängeln, dass Nader nicht genügend Bekanntheit mitbringe und es an Diversität fehle. Ein User schreibt: «Lasst ‹Baywatch› in Ruhe. Nicht alles braucht ein Reboot.»