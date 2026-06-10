Schäfer Heinrich ist noch immer auf der Suche nach der grossen Liebe. An Chancen, eine geeignete Kandidatin kennenzulernen, mangelt es nicht, ebensowenig jedoch an seinen Ansprüchen. Ob es nun auf Mallorca klappt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heinrich Gersmeier, bekannt aus «Bauer sucht Frau» 2008, bleibt single

Im Juni tritt er 21-mal im «Oberbayern» auf Mallorca auf

Beim «Kampf der RealityAllstars» enttäuschte ihn die Schweizerin Elena Miras

Saskia Schär Redaktorin People

2008 suchte Heinrich Gersmeier (59) in der vierten Staffel von «Bauer sucht Frau» nach der grossen Liebe. Das ist mittlerweile 18 Jahre her, und der Deutsche ist noch immer single. Liebestechnisch hat ihm das Format zwar keinen Erfolg gebracht, dafür aber beruflich. Schäfer Heinrich, wie er überall genannt wird, hat bereits in der RTL-Sendung sein «Schäferlied» präsentiert, konnte darauf aufbauen und ist mittlerweile als Partysänger gut gebucht.

Das zeigt sich auch beim Blick auf seinen Instagram-Kanal, wo er seine Auftritte im Juni aufgelistet hat. Dabei fällt auf, dass er besonders auf der Lieblingsinsel der Deutschen sehr begehrt ist: Ganze 21-mal wird er allein im Juni im Partylokal Oberbayern am Ballermann auf Mallorca auftreten. Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist allerdings vor allem das Gegröle der Partygäste zu hören.

Sonne, Ferien, Partystimmung – auf der Insel herrschen die perfekten Voraussetzungen, um jemanden kennenzulernen. Doch der Single-Status des Schäfers soll gemäss seinem Freund, Bauer Josef (64), gar nicht am fehlenden Angebot liegen. «Frauen gäbs schon, aber er sollte halt mal ein wenig zurückstecken», so Josef gegenüber «Bild». Für Josef, der im RTL-Kuppelformat 2009 mit der Thailänderin Narumol (60) seine grosse Liebe fand, ist klar, dass sein Freund zu hohe Erwartungen hat. «Heinrich hat seine ganz genauen Vorstellungen und da wirds halt a bisserl schwierig, die Richtige zu finden.»

«Das hat mich schon gekränkt»

Eine Enttäuschung erlebte Schäfer Heinrich dieses Jahr auch beim «Kampf der RealityAllstars». Dort verstand sich der Bauer, der seit Jahren in Reality-TV-Formaten auftritt, bestens mit der Schweizerin Elena Miras (33). Gemeinsam statt gegeneinander war lange ihr Motto. Doch als es darum ging, jemanden vor dem Rauswurf zu sichern, entschied sich Miras für jemand anderen, was das Aus von Schäfer Heinrich besiegelte.

«Ich dachte, Elena Miras und ich wären dicke Freunde, und dann hat sie aber doch jemand anderes genommen zum Safen. Ja, das war schon schade», erklärte er daraufhin gegenüber dem Portal Promiflash. «Wir haben ja alles zusammen gespielt. Und dann meint man, man wäre mit ihr dick Freund und sie würde zu einem halten und einen beschützen. Und dann nimmt sie doch eine andere Person. Das hat mich schon gekränkt.»