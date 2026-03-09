Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kylian Mbappé (27) und Ester Expósito (26) in Paris gesichtet

Französischer Influencer berichtet von Kuss und angeblicher Beziehung der beiden

Mbappé pausiert seit Dezember 2025 verletzungsbedingt, Expósito bekannt aus «Élite»

Fynn Müller People-Redaktor

Auf dem Platz kann Kylian Mbappé (27) aktuell nicht mittun. Eine Knieverletzung verbannt den Spieler von Real Madrid zum Zuschauen. Für Schlagzeilen sorgt der Franzose dennoch. Mbappé wurde am 5. März in der Bar eines Pariser Nobel-Hotels gesehen. Nicht alleine, sondern mit der spanischen Netflix-Schauspielerin Ester Expósito (26).

Der französische Influencer Aqababe (27) berichtet auf seinem Account von dem Treffen. «Sie haben sich den den ganzen Abend lang geküsst», sagt der Augenzeuge. Bereits am 25. Februar 2026 sollen Mbappé und Expósito in Madrid gemeinsam gesehen worden sein, wie der französische Blogger erzählt: «Nach meinen exklusiven Informationen sind Kylian Mbappé und Ester Expósito ein Paar.»

Bekannt aus Serie «Élite»

Offiziell bestätigt wurde die Beziehung bisher jedoch nicht. Während Mbappé nach einer schweren Knieverletzung seit Dezember 2025 pausieren muss, hat er offenbar die Zeit genutzt, um Zweisamkeit mit der Netflix-Bekanntheit zu geniessen. Expósito, bekannt aus der Serie «Élite», hielt sich zuletzt in Paris auf, angeblich für die Fashion Week.

Ihre Instagram-Storys zeigten unter anderem Bilder vom Eiffelturm, dem Louvre und einem Dinner mit unbekannter Begleitung – alles zur gleichen Zeit, in der auch Mbappé in der französischen Hauptstadt weilte. Laut der Sportzeitung «Marca» suchte der Fussballer dort medizinischen Rat für sein Knie. Dass die beiden sich auch auf Social Media folgen und Mbappé Posts von Expósito mit Likes versieht, interpretierten aufmerksame Fans als weiteren Hinweis auf eine mögliche Beziehung. Ob daraus tatsächlich eine grosse Liebe wird, bleibt abzuwarten.