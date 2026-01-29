DE
Benfica-Goalie schiesst sein Team in die Playoffs
0:26
In letzter Sekunde:Benfica-Goalie schiesst sein Team in die Playoffs

«Das ist eine Schande»
Mbappé platzt nach Champions-League-Pleite der Kragen

Real Madrid muss in der Champions League den Umweg über die Playoffs in Kauf nehmen. «Eine Schande für uns», findet Kylian Mbappé nach dem 2:4 gegen Benfica Lissabon.
Publiziert: 08:25 Uhr
|
Aktualisiert: 08:34 Uhr
1/5
Kylian Mbappé ist nach dem 2:4 gegen Benfica angefressen.
Foto: Getty Images
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Platz 3 davor, Platz 9 danach – so haben sich die Stars von Real Madrid den letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase natürlich nicht vorgestellt. Statt einer kurzen internationalen Verschnaufpause muss das Starensemble nun den Umweg über die Playoffs nehmen. 

«Ich habe keine Erklärung dafür», sagt ein frustrierter Kylian Mbappé (27) nach dem 2:4 gegen Benfica Lissabon. «Was wir heute gesehen haben, ist nicht normal. Wir wollten unter die Top 8, um die beiden Playoff-Matches zu verhindern», so der französische Stürmer.

Mit seinen beiden Toren ist Mbappé noch einer der besseren Real-Spieler. An der Leistung seiner Mannschaft lässt er aber kein gutes Haar: «Unser erster Treffer hätte uns Sicherheit geben sollen. Aber das Gegenteil ist passiert. Benfica war in der ersten Halbzeit klar besser und könnte auch 5:1 führen.»

Appell an die Real-Fans

Stattdessen liegen die Portugiesen in der Schlussphase nur mit 3:2 vorne. Real hätte da ein Tor gereicht, um in den Top 8 zu landen. «In dieser Situation fehlt es uns an Engagement und Kreativität, um noch Chancen auf den Ausgleich zu kreieren», findet Mbappé. Was dann passiert, ist bekannt: Benfica-Goalie Anatoly Trubin (24) erzielt in der Nachspielzeit das 4:2, welches Lissabon in die Playoffs befördert. «Dieses letzte Gegentor ist eine Schande für uns», findet Mbappé.

Nun muss Real also in den Playoffs ran (17./18. und 24./25. Februar). Die möglichen Gegner dort sind das norwegische Sensationsteam Bodø/Glimt – oder erneut Benfica Lissabon!

Zuvor wollen die Königlichen am Sonntag in der Liga gegen Rayo Vallecano eine Reaktion zeigen. «Ich bitte die Fans, zahlreich zu erscheinen und die Mannschaft zu unterstützen», appelliert Mbappé an den Real-Anhang. Dieser hatte das eigene Team beim letzten Liga-Heimspiel gegen Levante (2:0) noch lautstark ausgepfiffen.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
