Real Madrid muss in der Champions League den Umweg über die Playoffs in Kauf nehmen. «Eine Schande für uns», findet Kylian Mbappé nach dem 2:4 gegen Benfica Lissabon.

Christian Müller Redaktor Sport

Platz 3 davor, Platz 9 danach – so haben sich die Stars von Real Madrid den letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase natürlich nicht vorgestellt. Statt einer kurzen internationalen Verschnaufpause muss das Starensemble nun den Umweg über die Playoffs nehmen.

«Ich habe keine Erklärung dafür», sagt ein frustrierter Kylian Mbappé (27) nach dem 2:4 gegen Benfica Lissabon. «Was wir heute gesehen haben, ist nicht normal. Wir wollten unter die Top 8, um die beiden Playoff-Matches zu verhindern», so der französische Stürmer.

Mit seinen beiden Toren ist Mbappé noch einer der besseren Real-Spieler. An der Leistung seiner Mannschaft lässt er aber kein gutes Haar: «Unser erster Treffer hätte uns Sicherheit geben sollen. Aber das Gegenteil ist passiert. Benfica war in der ersten Halbzeit klar besser und könnte auch 5:1 führen.»

Appell an die Real-Fans

Stattdessen liegen die Portugiesen in der Schlussphase nur mit 3:2 vorne. Real hätte da ein Tor gereicht, um in den Top 8 zu landen. «In dieser Situation fehlt es uns an Engagement und Kreativität, um noch Chancen auf den Ausgleich zu kreieren», findet Mbappé. Was dann passiert, ist bekannt: Benfica-Goalie Anatoly Trubin (24) erzielt in der Nachspielzeit das 4:2, welches Lissabon in die Playoffs befördert. «Dieses letzte Gegentor ist eine Schande für uns», findet Mbappé.

Nun muss Real also in den Playoffs ran (17./18. und 24./25. Februar). Die möglichen Gegner dort sind das norwegische Sensationsteam Bodø/Glimt – oder erneut Benfica Lissabon!

Zuvor wollen die Königlichen am Sonntag in der Liga gegen Rayo Vallecano eine Reaktion zeigen. «Ich bitte die Fans, zahlreich zu erscheinen und die Mannschaft zu unterstützen», appelliert Mbappé an den Real-Anhang. Dieser hatte das eigene Team beim letzten Liga-Heimspiel gegen Levante (2:0) noch lautstark ausgepfiffen.