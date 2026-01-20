DE
«Er ist nicht alleine»
Mbappé nimmt Real-Kollege Vinicius in Schutz

Nach dem blamablen Pokal-Out gegen den Zweitligisten Albacete machen die Real-Fans ihrem Unmut lautstark Ausdruck. Besonders im Fokus: Vinicius. Der Brasilianer erhält nun Zuspruch von seinem Sturmpartner.
Publiziert: vor 58 Minuten
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Stürmer Vinicius wird beim Real-Heimspiel gegen Levante (2:0) vom Publikum ausgepfiffen.
Es war laut am Samstagabend im Santiago Bernabeu, als Real Madrid Levante empfing: Im ersten Heimspiel seit der Entlassung von Trainer Xabi Alonso (44) und dem blamablen Cup-Out gegen Zweitligist Albacete wurden die Spieler der Königlichen vor der Partie und zur Pause beim Stand von 0:0 mit einem gellenden Pfeifkonzert eingedeckt.

Besonders im Fokus der Kritik: Vinicius (25). Der Brasilianer soll sich nicht mit Alonso vertragen haben, weshalb ihm eine Mitschuld an den Spannungen im Team, die im Trainerwechsel mündeten, attestiert wird. Entsprechend war vor allem er der Adressat der Pfiffe.

«Wir spielen als Team schlecht»

Rückendeckung erhält Vinicius nun von einem Sturmpartner. Zwar räumt Kylian Mbappé (27) an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Monaco am Dienstag ein, dass er aufgrund der mässigen Leistungen seines Teams ein gewisses Verständnis für die Pfiffe habe, aber: «Wenn sie pfeifen, sollen sie die ganze Mannschaft auspfeifen. Sie sollten nicht einzelne Spieler herausgreifen. Wir spielen als Team schlecht, nicht als Einzelspieler.»

Vinicius sei nach der Partie gegen Levante mitgenommen gewesen, so Mbappé: «Vini ist ein Mensch und es ist normal, wenn es dich trifft, wenn Leute schlecht über dich reden. Wir müssen ihn besser schützen, sodass er nicht alleine gegen alle kämpft. Er ist nicht alleine bei Real Madrid, wir stehen alle zu ihm.»

Die Worte seines Teamkollegen dürften Vinicius guttun – ebenso das LaLiga-Geschehen am Wochenende: Trotz der Pfiffe feierte Real gegen Levante einen 2:0-Sieg und verkürzte die Hypothek gegenüber Leader Barcelona (1:2 bei Real Sociedad) damit auf einen Punkt.

