Benzama hat nur halb so viele
Kylian Mbappé erzielt 82 Tore in 90 Spielen

Gegen Valencia erzielt Kylian Mbappé sein 82. Tor im 90. Spiel für die Königlichen. Nur Puskás und Ronaldo waren erfolgreicher als der Franzose.
Publiziert: 11:01 Uhr
Kylian Mbappé erzielt 82 Tore in 90 Spielen und steigt in eine exklusive Gruppe auf.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

  • Mbappé erzielt 82 Tore in 90 Spielen
  • Nur Cristiano Ronaldo und Ferenc Puskás erzielten mehr
  • Der Franzose ist im Rennen um den Goldenen Schuh zweiter
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Am vergangenen Sonntag absolvierte Kylian Mbappé (27) gegen Valencia seine 90. Pflichtpartie für Real Madrid. Dabei erzielt der Franzose sein 82. Tor für die Königlichen und steigt in eine exklusive Gruppe auf. Nur zwei andere Spieler haben in Reals Vereinsgeschichte mehr als 80 Tore in ihren ersten 90 Einsätzen im Dress der Blancos erzielt. 

Ferenc Puskás (†) weist als einziger mit seinen 96 Treffern den Schnitt von einem Tor pro Spiel auf, während Cristiano Ronaldo (41) diese Marke mit 86 Treffern knapp verfehlt. Mbappé ergänzt nun diese illustre Gruppe. Hinter dem Franzosen findet man Namen wie Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ruud Van Nistelroy und den brasilianischen Ronaldo. Angesichts von Benzemas und Raúls 40 Treffern ist Mbappés Leistung besonders beeindruckend.

Rennen um den Goldenen Schuh läuft heiss

Auch im internationalen Vergleich misst sich Mbappé in der laufenden Saison mit den Besten. Im Ranking um den Goldenen Schuh liegt der Franzose mit 48 Punkten zwei Zähler hinter Bayerns Harry Kane auf dem zweiten Platz. Darüber hinaus jagt Mbappé seine eigene Rekordmarke von 44 Toren in einer Saison. In der laufenden Spielzeit traf der Franzose bereits 38 Mal und hat zumindest im Ligabetrieb noch 16 Partien vor sich. 

LaLiga
Real Madrid
LaLiga
LaLiga
Real Madrid
Real Madrid
