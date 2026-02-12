Darum gehts
- Mbappé erzielt 82 Tore in 90 Spielen
- Nur Cristiano Ronaldo und Ferenc Puskás erzielten mehr
- Der Franzose ist im Rennen um den Goldenen Schuh zweiter
Am vergangenen Sonntag absolvierte Kylian Mbappé (27) gegen Valencia seine 90. Pflichtpartie für Real Madrid. Dabei erzielt der Franzose sein 82. Tor für die Königlichen und steigt in eine exklusive Gruppe auf. Nur zwei andere Spieler haben in Reals Vereinsgeschichte mehr als 80 Tore in ihren ersten 90 Einsätzen im Dress der Blancos erzielt.
Ferenc Puskás (†) weist als einziger mit seinen 96 Treffern den Schnitt von einem Tor pro Spiel auf, während Cristiano Ronaldo (41) diese Marke mit 86 Treffern knapp verfehlt. Mbappé ergänzt nun diese illustre Gruppe. Hinter dem Franzosen findet man Namen wie Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ruud Van Nistelroy und den brasilianischen Ronaldo. Angesichts von Benzemas und Raúls 40 Treffern ist Mbappés Leistung besonders beeindruckend.
Rennen um den Goldenen Schuh läuft heiss
Auch im internationalen Vergleich misst sich Mbappé in der laufenden Saison mit den Besten. Im Ranking um den Goldenen Schuh liegt der Franzose mit 48 Punkten zwei Zähler hinter Bayerns Harry Kane auf dem zweiten Platz. Darüber hinaus jagt Mbappé seine eigene Rekordmarke von 44 Toren in einer Saison. In der laufenden Spielzeit traf der Franzose bereits 38 Mal und hat zumindest im Ligabetrieb noch 16 Partien vor sich.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
22
19
45
5
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
23
-4
34
7
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
23
0
29
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
23
-15
26
13
Sevilla FC
23
-8
25
14
Deportivo Alaves
23
-9
25
15
Elche CF
23
-4
24
16
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16