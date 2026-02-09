Viel Lob für Real-Star Mbappé

Darum gehts
- Real Madrid siegt 2:0 gegen Valencia, Mbappé trifft dabei
- Arbeloa vergleicht Mbappé mit Cristiano Ronaldo
- Real nur einen Punkt hinter Barcelona im Titelrennen
Real-Interimscoach Alvaro Arbeloa lobt Kylian Mbappé nach dem 2:0-Auswärtssieg von Real Madrid gegen Valencia in den höchsten Tönen. Der Trainer der Königlichen erklärt, dass der Franzose, der bei 23 Toren aus 22 Partien steht, derzeit der beste Spieler der Welt sei. «Was Mbappé angeht, fehlen mir die Worte», meint Arbeloa. «Wir dachten, wir würden nie wieder jemanden wie Cristiano sehen, aber Kylian scheint in dieselbe Richtung zu gehen. Er beweist Spiel für Spiel, dass er der Beste ist.»
Mbappé erzielt in der Nachspielzeit das 2:0 und sichert Real Madrid die drei Punkte gegen Valencia. Dieser Sieg hält die Madrilenen weiterhin auf Kurs im Titelrennen in Spanien, sie liegen nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona. «Cristianos Leistungen schienen unerreichbar, etwas, das niemand wiederholen könnte», betont Arbeloa weiter. «Doch wenn jemand das Zeug dazu hat, ihn zu übertreffen, dann ist es Kylian.»
Auch für Carreras gibts Lob
Neben dem Lob für Mbappé hebt Arbeloa auch die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Real kontrolliert das Spiel, wodurch Keeper Thibaut Courtois keinen einzigen schwierigen Ball abwehren muss. Begeistert ist Arbeloa auch vom jungen Álvaro Carreras (22), der in der ersten Halbzeit ein «fantastisches Tor» erzielt. «Das Spiel im Mestalla-Stadion ist immer eine Herausforderung, aber wir haben es gut gemeistert», fügt Arbeloa hinzu.
Die Spannung in der spanischen Liga bleibt hoch, während Spieler wie Mbappé die Schlagzeilen dominieren.
Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
23
0
29
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
23
-15
26
13
Sevilla FC
23
-8
25
14
Deportivo Alaves
23
-9
25
15
Elche CF
23
-4
24
16
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16