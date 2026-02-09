DE
Viel Lob für Real-Star Mbappé
«Er beweist Spiel für Spiel, dass er der Beste ist»

Real Madrid sichert sich am Sonntag einen 2:0-Sieg gegen Valencia. Trainer Arbeloa lobt danach Kylian Mbappé in den Himmel.
Publiziert: vor 56 Minuten
Steht bei 23 Toren aus 22 Partien: Kylian Mbappé.
Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts

  • Real Madrid siegt 2:0 gegen Valencia, Mbappé trifft dabei
  • Arbeloa vergleicht Mbappé mit Cristiano Ronaldo
  • Real nur einen Punkt hinter Barcelona im Titelrennen
Blick Sportdesk

Real-Interimscoach Alvaro Arbeloa lobt Kylian Mbappé nach dem 2:0-Auswärtssieg von Real Madrid gegen Valencia in den höchsten Tönen. Der Trainer der Königlichen erklärt, dass der Franzose, der bei 23 Toren aus 22 Partien steht, derzeit der beste Spieler der Welt sei. «Was Mbappé angeht, fehlen mir die Worte», meint Arbeloa. «Wir dachten, wir würden nie wieder jemanden wie Cristiano sehen, aber Kylian scheint in dieselbe Richtung zu gehen. Er beweist Spiel für Spiel, dass er der Beste ist.»

Mbappé erzielt in der Nachspielzeit das 2:0 und sichert Real Madrid die drei Punkte gegen Valencia. Dieser Sieg hält die Madrilenen weiterhin auf Kurs im Titelrennen in Spanien, sie liegen nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona. «Cristianos Leistungen schienen unerreichbar, etwas, das niemand wiederholen könnte», betont Arbeloa weiter. «Doch wenn jemand das Zeug dazu hat, ihn zu übertreffen, dann ist es Kylian.»

Auch für Carreras gibts Lob

Neben dem Lob für Mbappé hebt Arbeloa auch die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Real kontrolliert das Spiel, wodurch Keeper Thibaut Courtois keinen einzigen schwierigen Ball abwehren muss. Begeistert ist Arbeloa auch vom jungen Álvaro Carreras (22), der in der ersten Halbzeit ein «fantastisches Tor» erzielt. «Das Spiel im Mestalla-Stadion ist immer eine Herausforderung, aber wir haben es gut gemeistert», fügt Arbeloa hinzu.

Die Spannung in der spanischen Liga bleibt hoch, während Spieler wie Mbappé die Schlagzeilen dominieren.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
23
0
29
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
FC Girona
23
-15
26
13
Sevilla FC
Sevilla FC
23
-8
25
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
23
-9
25
15
Elche CF
Elche CF
23
-4
24
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Was sagst du dazu?
