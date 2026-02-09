Real Madrid sichert sich am Sonntag einen 2:0-Sieg gegen Valencia. Trainer Arbeloa lobt danach Kylian Mbappé in den Himmel.

Real-Interimscoach Alvaro Arbeloa lobt Kylian Mbappé nach dem 2:0-Auswärtssieg von Real Madrid gegen Valencia in den höchsten Tönen. Der Trainer der Königlichen erklärt, dass der Franzose, der bei 23 Toren aus 22 Partien steht, derzeit der beste Spieler der Welt sei. «Was Mbappé angeht, fehlen mir die Worte», meint Arbeloa. «Wir dachten, wir würden nie wieder jemanden wie Cristiano sehen, aber Kylian scheint in dieselbe Richtung zu gehen. Er beweist Spiel für Spiel, dass er der Beste ist.»

Mbappé erzielt in der Nachspielzeit das 2:0 und sichert Real Madrid die drei Punkte gegen Valencia. Dieser Sieg hält die Madrilenen weiterhin auf Kurs im Titelrennen in Spanien, sie liegen nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona. «Cristianos Leistungen schienen unerreichbar, etwas, das niemand wiederholen könnte», betont Arbeloa weiter. «Doch wenn jemand das Zeug dazu hat, ihn zu übertreffen, dann ist es Kylian.»

Auch für Carreras gibts Lob

Neben dem Lob für Mbappé hebt Arbeloa auch die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Real kontrolliert das Spiel, wodurch Keeper Thibaut Courtois keinen einzigen schwierigen Ball abwehren muss. Begeistert ist Arbeloa auch vom jungen Álvaro Carreras (22), der in der ersten Halbzeit ein «fantastisches Tor» erzielt. «Das Spiel im Mestalla-Stadion ist immer eine Herausforderung, aber wir haben es gut gemeistert», fügt Arbeloa hinzu.

Die Spannung in der spanischen Liga bleibt hoch, während Spieler wie Mbappé die Schlagzeilen dominieren.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.