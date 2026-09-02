Nach 41 Konzerten ist Schluss: Ariana Grande hat ihre «Eternal Sunshine Tour» in London beendet und dabei sichtlich mit den Tränen gekämpft. Die Sängerin wird sich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen, wie sie bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ariana Grande beendete am 1. September in London ihre Welttournee.

Die Sängerin kündigte eine lange geplante Pause von der Öffentlichkeit an.

41 Konzerte gespielt, Tour begann am 6. Juni in Kalifornien.

Ariana Grande (33) hat ihre «Eternal Sunshine Tour» beendet. Ihr letztes Konzert spielte sie am Dienstagabend in London. Es war ihre 41. Show der soeben zu Ende gegangenen Tour. Gestartet war sie am 6. Juni im kalifornischen Oakland, danach folgten Termine in den USA und in Montreal, zum Abschluss zehn Abende in Serie in London.

Beim Finale wandte sich die 33-Jährige kurz an das Publikum und kämpfte dabei sichtbar mit der Fassung, wie ein Video des X-Accounts Pop Base zeigt.

«Das war eine der schönsten, aussergewöhnlichsten Erfahrungen meines Lebens, und ich möchte meine Dankbarkeit einfach ausdrücken, ohne komplett loszuschluchzen», sagte Grande unter Tränen. «Aber wirklich, danke von ganzem Herzen. Es war so besonders, und ich werde diese Erfahrung immer in Ehren halten.»

Dann kam sie auf ihr Publikum zu sprechen. «Ich habe die besten Fans der ganzen Welt, und das hatte ich schon immer.» Sie liebe die Outfits, die Gesichter, sie liebe es, auf diese Weise mit den Menschen in Kontakt zu treten. «Danke für all eure Mühe, die das hier so besonders gemacht hat», sagte sie und schloss: «Ich liebe euch so sehr.»

Eine Pause, die lange geplant war

Dass es nach dem finalen Konzert der Tour erst einmal still um sie werden soll, war da bereits klar. Am 2. August teilte ihre Sprecherin mit, dass sich die Sängerin nach Beenden der «Eternal Sunshine Tour» aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde.

Sie freue sich darauf, die Tour gesund und glücklich auf einem Höhepunkt abzuschliessen und danach eine wohlverdiente Pause von öffentlichen Auftritten zu machen, die zu endloser Beobachtung geführt hätten, hiess es in der Mitteilung.

Vorausgegangen war eine immer lautere Debatte über Grandes Gesundheit, die sich nach der Veröffentlichung ihres Musikvideos zu «Petal» am 31. Juli noch einmal verschärft hatte. Bereits seit Monaten wurde über die sehr schmale Silhouette der Sängerin spekuliert. Erste Diskussionen diesbezüglich kamen schon im Zusammenhang mit der Promo-Tour von «Wicked» auf.

«Nichts Reaktives oder Impulsives»

Einen Tag nach der Ankündigung sprach die Sängerin bei ihrem Konzert im Chicagoer United Center selbst darüber. «Die Ankündigung von gestern war nichts Reaktives oder Impulsives», sagte sie. «Es ist etwas, das ich geplant hatte.» Und zwar, wie sie hinzufügte, im Stillen und vor langer Zeit.

Folgen hat der Rückzug bereits. Bestätigt ist inzwischen, dass Grande nicht in der Neuinszenierung von Stephen Sondheims «Sunday in the Park with George» auftreten wird, die im kommenden Sommer im Londoner West End anlaufen sollte.

Ganz verschwindet sie trotzdem nicht. Im November kommt «Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich» in die Kinos, eine weitere Fortsetzung zu «Meine Braut, ihr Vater und ich» , in dem Grande neben Ben Stiller und Robert De Niro zu sehen sein wird.