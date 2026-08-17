Ariana Grande hat ein neues Tattoo. Exakt an derselben Stelle wie Ex Ricky Álvarez. Das Liebescomeback der beiden scheint damit besiegelt zu sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ariana Grande präsentiert neues Schlüsselbein-Tattoo mit Schriftzug wie Ex Ricky Álvarez

Fans spekulieren über Liebescomeback, Grande markiert Álvarez auf Instagram-Bildern

Über 50 Tattoos auf ihrer Haut, darunter mehrere frühere Partnertattoos

Fynn Müller People-Redaktor

Ariana Grande (33) trägt seit Kurzem ein neues Tattoo auf dem Schlüsselbein. «I do love you», steht da, auf Deutsch: «Ich liebe dich wirklich». Wer genau hinschaut, erkennt sofort: Ihr Ex-Freund Ricky Álvarez (35) hat exakt denselben Schriftzug an derselben Körperstelle. Zufall? Wohl kaum. Die beiden sollen wieder ein Paar sein, und dieses Tattoo spricht eine ziemlich deutliche Sprache.

Álvarez trägt seinen Schriftzug schon länger. Vor rund einem Jahr postete er ein Selfie im weissen Tanktop, das Tattoo klar sichtbar. Kaum jemand nahm damals Notiz davon. Jetzt, Wochen später, läuft der Kommentarbereich heiss. Fans von Ariana Grande wittern die grosse Liebescomeback-Story.

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Kein Geheimnis mehr

Die Sängerin scheint ihre Gefühle nicht länger verstecken zu wollen. Erst vor wenigen Tagen teilte sie mehrere Bilder auf Instagram, zwei davon zeigen sie kuschelnd mit einem Mann. Die Fotos sind unscharf, die Gesichter kaum zu erkennen, doch Grande markiert Ricky Álvarez im Beitrag.

Auf einem der Bilder legt Álvarez liebevoll den Arm um sie. Das neue Tattoo ist allerdings noch nicht zu sehen. Ein Hinweis darauf, dass es sich um einen ganz frischen Liebesbeweis handelt.

Schon über 50 Tattoos auf der Haut

Tattoos sind für Ariana Grande nichts Neues. Über 50 Motive zieren mittlerweile ihre Haut, ihre Hände sind fast lückenlos tätowiert. Auch Partnertattoos gehören zu ihrer Sammlung. Mit «Wicked»-Kollegin Cynthia Erivo (39) liess sie sich gleich mehrere Motive stechen. Diesmal dürfte es um mehr als Freundschaft gehen.

Grande und Álvarez lernten sich 2014 kennen, als er als Backgroundtänzer für ihre Tour engagiert wurde. Von 2015 bis 2016 waren die beiden ein Paar, danach blieben sie freundschaftlich verbunden.