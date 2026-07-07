Aurora Ramazzottis Hochzeitsgäste sitzen auf Sizilien fest

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazotti feiert Hochzeit auf Sizilien, Gäste wegen Flugchaos gestrandet

Flughafen Catania gesperrt, Vulkanaktivität stoppt Betrieb bis 7. Juli, 14 Uhr

Einige Gäste reisten per Auto oder Bus ab oder über einen anderen Flughafen

Saskia Schär Redaktorin People

Aurora Ramazzotti (29) hat über das Wochenende ihre grosse Hochzeit mit Goffredo Cerza (30) auf Sizilien gefeiert. Mit dabei waren nicht nur Mama Michelle Hunziker (49) und Papa Eros Ramazzotti (62), sondern auch zahlreiche weitere Gäste. Und sie alle haben nun ein Problem – sie kommen nicht von der Insel.

«Meine Gäste sitzen wegen des Flugstreiks und des Ausbruchs des Ätna fest, und wir überlegen gerade, wie wir Sizilien verlassen können», schreibt die Frischverheiratete auf Instagram und gibt dabei den Standort Catania an. Tatsächlich ist der Flugbetrieb am Flughafen Catania seit Sonntagabend wegen der Vulkanaktivität massiv eingeschränkt. Alle Ab- und Anflüge sind bis Dienstag um 14 Uhr eingestellt, wie tg24.sky.it berichtet.

Einige ihrer Gäste haben es aber offenbar von einem anderen sizilianischen Flughafen aus von der Insel geschafft. «Manche sind nach Kalabrien geflogen und steigen jetzt ins Auto, andere haben Busse gemietet und weitere Gäste mitgenommen, wieder andere haben irgendeinen seltsamen Flug gefunden, sind aber zumindest dem Vulkan entkommen.» Trotz der unvorhergesehenen Umstände ist Ramazzotti zu Scherzen aufgelegt und meint: «Vielleicht kehrt jemand sogar zu Fuss zurück.»

«Möge dieser Urlaub beginnen»

Einen anderen Weg von der Insel hat Brautmutter Michelle Hunziker gefunden. Sie postet am Montag ein Selfie von einer Yacht und meint dazu: «Möge dieser Urlaub beginnen.» Dabei lässt sich Hunziker nicht nur von der Crew durch das Mittelmeer gondeln, sondern stellt sich selbst hinters Steuer. Dies jedoch nicht bei der Yacht, sondern bei einem deutlich kleineren, mutmasslichen Beiboot.