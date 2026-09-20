Johann Lafer gibt Krebsupdate im ZDF-Fernsehgarten

Johann Lafer spricht im «Fernsehgarten» über seinen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs. Moderatorin Andrea Kiewel spricht dem TV-Koch Mut zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johann Lafer (68) im ZDF-«Fernsehgarten» trotz Lymphdrüsenkrebs

Moderatorin Kiewel emotional: «Ich weiss, es wird wieder gut»

Lafer: «Mir geht's besser» und Haare wachsen langsam nach

Fynn Müller People-Redaktor

Johann Lafer (68) ist am Sonntag zu Gast im «Fernsehgarten». Es ist bereits seine zweite Teilnahme beim ZDF-Format, nachdem er im Mai schonmal dort zu sehen war. Damals wunderten sich die Zuschauer über sein verändertes Aussehen. Wenig später machte er öffentlich, dass er an Lymphdrüsenkrebs leidet.

Jetzt steht Lafer wieder am Lerchenberg. Auf dem Menüplan der Oktoberfest-Ausgabe: Weisswurst-Brezelknödel-Auflauf mit Pilzrahmsauce. Doch bevor die Pfannen heiss laufen, fragt Moderatorin Andrea Kiewel nach seinem Befinden. Lafer antwortet: «Mir geht's besser». Und schiebt nach: «Meine Haare fangen an, langsam zu wachsen. Das ist kein schlechtes Zeichen.»

Dass er trotz der Krankheit arbeiten kann, lenkt ihn ab. Es tut ihm sichtlich gut. «Ich bin sehr glücklich, dass ich hier unter all diesen Menschen sein darf», sagt er ans Publikum gewandt.

Kiwi wirkt emotional

Andrea «Kiwi» Kiewel (61) ist bewegt. Die Moderatorin nimmt Lafers Hand und küsst sie. Dann wagt sie eine Prognose. «Alle lachen immer darüber, aber manchmal habe ich so Eingebungen. Ich weiss, es wird wieder gut», sagt sie und bittet ihn, ihr dabei in die Augen zu blicken. Lafer wirkt ebenfalls zuversichtlich. Seine Antwort: «Ich auch.» Während er sich ans Kochen macht, wischt sich Kiewel eine Träne aus dem Augenwinkel.

Auch die Zuschauer sind berührt. «Der Lafer stiehlt dieser Kiwi die Show», schreibt ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentiert: «Ich mag Kiwis ‹Das wird wieder›-Einstellung.»

Zuletzt sprach der TV-Koch Ende Juli in einem Podcast ausführlich über seine Krankheit. Durch die Erkrankung nehme Lafer «nichts mehr als selbstverständlich hin und weiss meine Frau und meine Kinder und das Leben, das wir führen dürfen, noch einmal mehr zu schätzen», erzählte er dort.