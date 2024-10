Nicole Kidman und Salma Hayek sorgten bei der Balenciaga-Show in Paris für Aufsehen, als Kidman angeblich Hayeks Hand wegschlug und sich weigerte, für Fotos zu posieren. Insider behaupten jedoch, es gäbe keinen Streit zwischen den beiden Schauspielerinnen.

Was wirklich zwischen den Stars passiert ist

Kidman und Hayek in Paris

Kidman war genervt von aufdringlichen Fotografen

An der Paris Fashion Week sollen Salma Hayek und Nicole Kidman aneinandergeraten sein. 1/6

Nicole Kidman (57) und Salma Hayek (58) sorgten für Spekulationen über eine angebliche Fehde, nachdem Kidman sich an der Paris Fashion Week kürzlichsich weigerte, für ein Foto mit Hayek zu posieren. Doch die Realität soll ganz anders aussehen.

Laut «DailyMail» war Kidman lediglich von den aufdringlichen Fotografen genervt. Die beiden Schauspielerinnen tauschten Ratschläge aus, als Kidman die Rufe nach weiteren Fotos satt hatte und wegging.

«Sie sind Freunde»

«Es gibt kein Problem», sagte ein Insider exklusiv gegenüber «DailyMail». «Das ist ein Ausschnitt eines Videos, der die Realität nicht widerspiegelt. Es gibt ein Foto, auf dem sie zusammen posieren. Nichts ist passiert. Sie sprachen über etwas und wollten einfach nur weg. Sie sind Freunde und alles ist in Ordnung, egal was andere denken.»

Der Insider fügte hinzu: «Nicole ist nicht unhöflich. Überhaupt nicht. Sie kann manchmal unbeholfen sein, aber sie ist nicht unhöflich.»

Kidman und Hayek, deren Ehemann François-Henri Pinault Balenciaga besitzt, schienen aneinanderzugeraten, als sie gebeten wurden, zusammen mit Katy Perry (39) zu posieren. Kidman, die übergrosse schwarze Sonnenbrillen trug, schien Hayeks Hand wegzuwischen, als diese sie für ein Bild bewegen wollte, bevor sie wegging.

Hayek wollte für Fotografen posieren

Lippenleser Jeremy Freeman analysierte den scheinbaren Zusammenstoss und behauptete, Hayek habe Kidman und Perry aufgefordert, auf die Fotografen zu schauen. «Lass uns dorthin schauen, okay hier», sagte Hayek, woraufhin Kidman antwortete: «Hey, mir geht's gut, mir geht's gut.»

Nach einem Kuss auf Perrys Wange fügte sie hinzu: «Das reicht, es ist okay.» Hayek legte dann ihren Arm um Perry und sagte zu Kidman «das ist okay, das ist okay», bevor sie der Sängerin sagte, sie solle auf die Fotografen schauen.

Körpersprache-Expertin Judi James meinte, der unangenehme Vorfall sei auf ein «Etikette-Problem» zurückzuführen. «Wir sehen, wie Salma offenbar versucht, Nicole herumzuführen und wegzubewegen, was als überheblich empfunden werden könnte», sagte sie der «DailyMail». «Nicole scheint die Hand wegzuschieben, was darauf hindeutet, dass die Berührung gegen eine stille Etikette verstösst.»

Schwere Zeiten für Nicole Kidman

Es war Kidmans erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod ihrer Mutter Janelle. Die Schauspielerin und ihre Schwester Antonia teilten eine herzzerreissende Hommage auf Instagram und posteten mehrere bisher ungesehene Fotos der verstorbenen Matriarchin.

Der Insider fügte hinzu: «Nicole verarbeitet den Verlust ihrer Mutter, was sehr schwer ist. Das Letzte, was sie braucht, ist, dass Leute etwas erfinden, das einfach nicht existiert. Sie sind Freunde und am Ende des Tages gibt es keine Geschichte.»