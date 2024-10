Kurz zusammengefasst Nicole Kidman und Salma Hayek streiten bei Balenciaga-Show

Hayek berührte Kidman, die daraufhin verärgert reagierte

Kidman und Hayek, 58 tauschten danach giftige Worte aus

Kidman trat erstmals öffentlich nach dem Tod ihrer Mutter auf

Fans sind gespalten über Kidmans Reaktion auf Hayeks Berührung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der Krach zwischen Nicole Kidman und Salma Hayek eskalierte, als Hayek ihre Kollegin zu den Fotografen drehen wollte. Foto: Screenshot TikTok 1/7

Nicole Kidman (57) und Salma Hayek (58) gerieten am 1. Oktober bei der Balenciaga-Show während der Pariser Fashion Week in eine hitzige Auseinandersetzung auf dem roten Teppich, wie die «Daily Mail» berichtet. Die australische und die mexikanisch-amerikanische Schauspielerin posierten für die Fotografen, als es zu einem Streit kam, scheinbar weil Hayek Kidman berührte, als sie gebeten wurden, zusammen zu posieren.

Ein Zeuge will bei der Auseinandersetzung gehört haben, dass Nicole Kidman zu Salma Hayek anfauchte: «Don't touch me!» – übersetzt: «Fass mich nicht an!» Musikerin Katy Perry (45), die neben den beiden Streithennen stand, war vom Vorfall sichtlich peinlich berührt. In dem Video, das heute online erschien und in den sozialen Medien schnell viral ging, sieht man, wie Salma Hayek versuchte, Nicole Kidman zu den Kameras zu drehen, indem sie ihre Hand auf deren Taille legte. Doch diese schien das nicht zu wollen und schlug die Hand ihrer Kollegin weg.

Was brachte Nicole Kidman zur Weissglut?

Nach dem Vorfall wandte sich Kidman von Hayek ab, bevor sie sich wieder umdrehte und wild gestikulierte. Unter anderem deutet sie mit ausgestrecktem Arm und flacher Hand an, dass Hayek aufzuhören habe, danach zeigt sie aufgebracht mit dem Finger auf ihre Schauspielkollegin. Die Szene endet damit, dass Nicole Kidman Abschiedsküsschen an Katy Perry verteilt, nicht ohne noch einige hitzige Worte an Hayek zu richten. Nicole Kidman, die 2003 den Oscar als beste Schauspielerin für «The Hours» gewann – im selben Jahr, in dem Hayek für «Frida» nominiert war – schien abseits der Kameras noch weitere böse Worte mit Hayek zu wechseln.

«Warum ist Nicole so unhöflich?», fragte sich viele in der Kommentarspalte unter dem Video. Eine abschliessende Antwort darauf gibt es nicht. Kidmans Angespanntheit könnte mit den ungefragten Berührungen von Salma Hayek oder dem kürzlich erlittenen Schicksalsschlag zusammenhängen, vermuten viele. Anfang September verlor die Schauspielerin überraschend ihre geliebte Mutter, nur wenige Stunden, bevor sie an den Filmfestspielen in Venedig für ihre Rolle in «Babygirl» ausgezeichnet wurde.

In ihrem Post dankte Kidman ihren Millionen Fans und Unterstützern für die Beileidsbekundungen während ihrer Trauerzeit. «Meine Schwester und ich sowie unsere Familie möchten uns für die überwältigende Liebe und Freundlichkeit bedanken, die wir in dieser Woche erfahren haben», schrieb Kidman in der gemeinsamen Erklärung. «Jede Nachricht von denen, die unsere Mutter geliebt und bewundert haben, bedeutet uns mehr, als wir je ausdrücken können. Vielen Dank von unserer ganzen Familie, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren, während wir uns umeinander kümmern.»