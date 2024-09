1/6 Nicole Kidman reiste an die Filmfestspiele in Venedig, um dort als beste Schauspielerin ausgezeichnet zu werden.

Michel Imhof Teamlead People

Schwere Stunden für Hollywoodstar Nicole Kidman (57). Eigentlich hätte die australische Schauspielerin am Samstagabend an den 81. Internationalen Filmfestspielen in Venedig die Trophäe als beste Schauspielerin ausgezeichnet entgegennehmen sollen. Allerdings musste die Darstellerin aus einem traurigen Grund früher aus der italienischen Lagunen-Stadt abreisen. Ihre Mutter Janelle Ann Kidman ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

«Mein Herz ist gebrochen», teilte Nicole Kidman in einer Erklärung mit. Die Auszeichnung erhielt sie für ihre Rolle im Erotikthriller «Babygirl», dessen niederländischen Regisseurin des Films, Halina Reijn (48), die Botschaft von Kidman in ihrem Namen an der Gala vorlas.

«Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie.» Ihre Mutter habe sie «geformt, sie hat mich angeleitet und sie hat mich gemacht», so Kidman.

Enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter

Kidman hatte eine sehr enge Bindung zu ihrer Mutter. Sie war auch massgebend an der Karriere ihrer Tochter beteiligt. «Sie hat mir das Feuer gegeben, die Karriere zu verfolgen, die ich habe, weil ich ihr immer gefallen wollte», sagte sie in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald im Jahr 2020. Ihre Mutter habe zwar nicht unbedingt die Karriere gemacht, die sie wollte. Aber ihr sei wichtig gewesen, ihren Töchtern die Möglichkeit zu geben, «ihren eigenen Weg zu gehen». Im selben Interview beschrieb Kidman ihre Mutter auch als ihre «Mentorin, Führerin und Ernährerin.» Gemeinsam schritten sie immer wieder über die Roten Teppiche diverser glamouröser Events, unter anderem 2003 bei der Verleihung der Oscars.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Woran Janelle Ann Kidman starb, ist nicht bekannt. Allerdings gab Nicole Kidman im Januar 2022 im Podcast «Fresh Air» bekannt, dass ihre Mutter erkrankt sei und sie sich deshalb mehr Zeit für ihre Pflege nehmen möchte. Sie zog sogar nach Australien zurück, um mehr Zeit mit ihrer Mutter verbringen zu können. «Wir sind in erster Linie hier, um uns um meine Mutter zu kümmern», erklärte Kidman im Interview. «Und damit sie ihre Grosskinder regelmässig sehen kann.» Nicole Kidman hat vier Kinder: Bella (31) und Conor (29), die aus der Ehe mit Tom Cruise (62) hervorgingen. Und Sunday Rose (16) und Faith (13) mit ihrem heutigen Ehemann Keith Urban (56). Kidmans Vater Antony Kidman starb 2014 im Alter von 75 Jahren.

«Babygirl» läuft im Januar 2025 in den Schweizer Kinos an.

Werbung