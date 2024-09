Bei den Filmfestspielen in Venedig überrascht ein ehemaliger James-Bond-Darsteller mit einem neuen Look und zeigt sich mit langen blonden Haaren. Der Schauspieler ist zur Premiere seines Films «Queer» angereist.

Hättest du James Bond in Venedig erkannt?

1/5 Erkennst du den James-Bond-Darsteller, der hier gemeinsam mit seiner Frau durch den Flughafen von Venedig läuft?

Livia Fietz Praktikantin People

Die Filmfestspiele in Venedig versammeln derzeit die Crème de la Crème der Schauspielwelt und gewähren Fans und Anwesenden einige exklusive Einblicke. So haben Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines de Ramon (31) ihre Paar-Premiere auf dem roten Teppich absolviert, Sigourney Weaver (74) ist wegen Kamala Harris (59) beinahe in Tränen ausgebrochen, und ein ganz bestimmter James-Bond-Schauspieler überrascht mit seinem Aussehen. Hättest du ihn erkannt?

Hilfreich ist natürlich auch, die Frau an seiner Seite zu erkennen – Rachel Weisz (54). An ihr lässt sich erahnen, dass es sich beim lässigen Mann mit den langen blonden Haaren und der Sonnenbrille um niemand Geringeren als den ehemaligen James-Bond-Darsteller Daniel Craig (56) handelt. Die Aufnahmen entstanden am Flughafen Marco Polo.

Auf dem Weg zur Premiere seines Films «Queer»

Der Grund für Craigs Anwesenheit in Venedig ist die Premiere seines Films «Queer» am 3. September. Der von Luca Guadagnino (53) inszenierte Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von 1985 und könnte laut ersten Kritiken aufgrund seiner expliziten Szenen für grosses Aufsehen sorgen, wie «Daily Mail» vermeldet.

Craig spielt darin den ausgestossenen amerikanischen Kriegsveteranen und Expat William Lee, der sich in den drogenabhängigen und jüngeren Ex-Marine Eugene Allerton verliebt. Allerton wird von Drew Starkey (30) verkörpert, der vor allem durch seine Rolle als Rafe Cameron in der Netflix-Serie «Outer Banks» bekannt geworden ist.

Alberto Barbera, Leiter des Venedig Filmfestivals, äusserte sich begeistert über Craigs schauspielerische Leistung und schätzte sie als «die beste seiner Karriere» ein. Zudem sagte er voraus, dass die Darbietung gute Chancen auf eine Oscar-Nomination habe.