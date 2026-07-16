Darum trainiert Lenny Kravitz in Lederhosen

Lenny Kravitz begeistert seine Fans nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Körper. Für diesen trainiert er hart – allerdings nicht in üblicher Sportbekleidung. Weshalb der Sänger auf Jeans oder Ledeshose setzt, verrät er nun.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lenny Kravitz (62) trainiert im Fitnessstudio stets in Lederhosen

Er nutzt die Passform der Hose zur Überprüfung seiner Fitness

Auftritt in der Schweiz: 5. August am Stars in Town, Schaffhausen

Saskia Schär Redaktorin People

Sie gehört zu Lenny Kravitz (62) wie seine Dreadlocks und seine Gitarre: die schwarze Lederhose. Von dem guten Stück trennt er sich nicht einmal, wenn er im Fitnessstudio die Gewichte stemmt. Bereits vor zwei Jahren machten Bilder von Kravitz in Lederhosen im Gym die Runde. Nun erklärt er in der neuen Ausgabe von «Men's Health», warum er beim Training nicht auf Hosen mit mehr Beinfreiheit setzt.

Wir verlosen Tickets für Konzertabende am Stars in Town Julius Hatt für Stars in Town Vom 29. Juli bis 8. August 2026 verwandelt Stars in Town die Schaffhauser Altstadt in eine grosse Konzertbühne. Blick verlost Tickets für die Konzertabende mit Gölä, Macklemore, Amy Macdonald und Wincent Weiss. Julius Hatt für Stars in Town Vom 29. Juli bis 8. August 2026 verwandelt Stars in Town die Schaffhauser Altstadt in eine grosse Konzertbühne. Blick verlost Tickets für die Konzertabende mit Gölä, Macklemore, Amy Macdonald und Wincent Weiss. Jetzt mitmachen

«Auf der Bühne trete ich in Leder, Jeans oder was auch immer auf, also sind das die Hosen, die ich beim Training trage», so seine simple Erklärung. Das Ganze habe zudem einen praktischen Nebeneffekt: «Das bedeutet auch, dass ich jederzeit und überall ein Training einbauen kann.» Dass bei dem Musiker das Training keineswegs zu kurz kommt, zeigt sich beim Blick auf den durchtrainierten Körper des 62-Jährigen.

«Ich kann alles daran ablesen»

Seine Lederhose, die er übrigens in der US-Grösse 28 kauft, dient dabei einem weiteren Zweck: «Ich kann alles daran ablesen, wie mir meine Hose sitzt. Wenn mir die Hose zum Beispiel ein bisschen eng ist, weiss ich, dass ich aus der Form gerate.» Während andere zur Formüberprüfung auf eine Waage setzen, vertraut Kravitz diesbezüglich seinem Beinkleid.

Den Tipp dafür hat er übrigens von einem Hollywoodstar erhalten: «Mein Freund Denzel Washington hat mir diesen Satz mit auf den Weg gegeben: ‹Die Hose lügt nicht, die Hose lügt nicht›.» Der Mann, dessen Hose nicht lügt, tritt übrigens am 5. August in der Schweiz auf – am Stars in Town in Schaffhausen.

Sie verzichten bewusst auf eine Waage

Mit seinem Ansatz, den eigenen Körper lieber über das Gefühl als über eine Zahl zu beurteilen, ist Kravitz nicht allein. «Two and a Half Men»-Darstellerin Jenny McCarthy (53) besitzt nicht einmal eine Waage. Ebenso wenig wie Schauspielerin Kristen Bell (46). Berufskollegin Alison Brie (43) erklärte bereits 2017, sich seit Jahren nicht mehr gewogen zu haben.