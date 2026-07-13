Vom 29. Juli bis 8. August 2026 verwandelt Stars in Town die Schaffhauser Altstadt in eine grosse Konzertbühne. Blick verlost Tickets für die Konzertabende mit Gölä, Macklemore, Amy Macdonald und Wincent Weiss.

Das Stars in Town bringt vom 29. Juli bis 8. August 2026 wieder Festivalstimmung in die charmante Altstadt von Schaffhausen. Unter freiem Himmel sorgen nationale und internationale Acts für erstklassige und unvergessliche Konzertabende. In diesem Jahr mit dabei sind unter anderem Gölä, Macklemore, Amy Macdonald, Lewis Capaldi, Lenny Kravitz, Sting und Wincent Weiss. Neben den Konzerten runden lauschige Bars, tolle Side-Events und Streetfood den Besuch ab. Die historischen Häuser der malerischen Altstadt schaffen für das Festival die perfekte Kulisse.

Dank Blick kannst du beim Stars in Town in der Schaffhauser Altstadt dabei sein. Wir verlosen 15 x 2 Tickets für den Konzertabend mit Megawatt, The BossHoss und Gölä am 31. Juli, 13 x 2 Tickets für den 6. August mit Gigi Malua, Lo & Leduc und Macklemore, 10 x 2 für den Abend mit Kamrad, Baschi und Amy MacDonald am 7. August sowie 5 x 2 Tickets für Eileen Alister, Max Giesinger und Wincent Weiss am 8. August. Sei mit etwas Glück bei einem der schönsten und sympathischsten Festivals der Schweiz vor Ort.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 19. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.