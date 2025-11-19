DE
Rocklegende in Schaffhausen
Lenny Kravitz heizt Stars in Town 2026 ein

Lenny Kravitz krönt das Jubiläum von Stars in Town 2026 in Schaffhausen. Der vierfache Grammy-Gewinner tritt am 5. August auf dem Herrenacker in der Schaffhauser Altstadt auf.
Publiziert: vor 38 Minuten
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Lenny Kravitz kommt in die Schweiz.
Foto: Getty Images for Live Nation Urban

  • Lenny Kravitz krönt Stars in Town 2026. Vorverkauf für sein Konzert beginnt
  • Festivaldirektor Adi Brugger begeistert über hochkarätiges Line-up mit Sting und Lewis Capaldi
  • Sieben Festivalabende mit allen Headlinern bestätigt, Support-Künstler für einige Abende angekündigt
Saskia SchärRedaktorin People

Das Schaffhauser Musikfestival Stars in Town 2026 gibt mit der Verpflichtung von Lenny Kravitz (61) seinen letzten Stargast bekannt. Der vierfache Grammy-Gewinner wird am 5. August 2026 die Jubiläumsausgabe des Festivals krönen. 

Kravitz, bekannt für seine Mischung aus Rock, Funk und Soul, hat mit Hits wie «Are You Gonna Go My Way» und «Fly Away» Generationen begeistert. Sein neues Album «Blue Electric Light» zeigt, dass er weiterhin ein energiegeladener und leidenschaftlicher Künstler bleibt. Mit Kravitz sind nun alle Headliner für die sieben Festivalabende bestätigt.

Festivaldirektor Adi Brugger äussert sich begeistert: «Für die Jubiläumsausgabe bringen wir Künstler:innen nach Schaffhausen, von denen wir immer geträumt haben. Lenny Kravitz auf der Bühne am Herrenacker und gleichzeitig Sting, Lewis Capaldi oder Amy MacDonald auf einem Line-up – das ist ein absolutes Highlight für alle Musikliebhaber:innen und positioniert Stars in Town als eines der relevantesten Festivals der Schweiz.»

Tickets ab sofort erhältlich

Neben den Hauptacts wurden auch Support-Künstler bekannt gegeben. Am 29. Juli 2026 werden die norwegische Pop-Sensation Dagny (35) und die Schweizer Sängerin Paula Dalla Corte (24) vor Sting (74) auftreten. Eileen Alister (23) wird am 30. Juli 2026 das Konzert von Lewis Capaldi (29) eröffnen.

Der Ticketverkauf für Lenny Kravitz und die anderen Festivalabende läuft über Stars in Town und Ticketcorner. Tickets für Kravitz sind ab sofort erhältlich, jene für Sting bereits ausverkauft. Bei Lewis Capaldi sind mehr als die Hälfte der Karten bereits vergriffen. 

