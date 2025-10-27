Herbert Grönemeyer kommt in die Schweiz

Herbert Grönemeyer kommt am 15. Februar 2026 für ein Konzert nach Zürich. Im Hallenstadion präsentiert er auf seiner Akustik-Tour «Mittendrin» Klassiker aus über 40 Jahren.

Herbert Grönemeyer gibt ein Konzert in Zürich am 15. Februar

Unplugged-Album mit 64-köpfigem Berliner Chor und neuen Interpretationen

Fans von Herbert Grönemeyer (68) aufgepasst: Der deutsche Sänger kommt für ein einziges Konzert in die Schweiz. Am 15. Februar tritt Grönemeyer anlässlich seiner Akkustik-Tour «Mittendrin» im Hallenstadion in Zürich auf.

Mit Band, Chor und Orchester im Gepäck bringt Grönemeyer seine grössten Hits aus über 40 Jahren neu zum Klingen. Darunter Klassiker wie «Alkohol», «Männer», «Vollmond» oder «Bochum». Mit einer speziellen Mittelbühne entstehe bei den Konzerten eine Nähe zum Publikum, wie man sie bei Stars wie Grönemeyer selten erlebt.

Neues Unplugged-Album im Gepäck

Erst kürzlich hat der 68-Jährige sein erstes Unplugged-Album seit drei Jahrzehnten veröffentlicht: «Unplugged 2 – Von allem anders». Darauf interpretiert er seine Songs aus der Zeit nach 1995 ganz neu – ohne E-Gitarren, dafür mit viel Gefühl und einem 64-köpfigen Chor aus Berlin.

Schon in Dortmund und Berlin feierten 90'000 Fans dieses besondere Live-Erlebnis. Kein Wunder also, dass Grönemeyer im Februar erneut auf Tour geht – und in acht Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt macht.

Tickets für das Grönemeyer-Konzert im Hallenstadion gibts ab dem 29. Oktober 2025 um 10 Uhr.