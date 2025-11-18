Deep Purple kommt 2026 in die Schweiz

Die legendäre Rockband Deep Purple geht 2026 auf Tour und macht dabei auch in der Schweiz Halt.

Deep Purple kommt in die Schweiz: Bandmitglieder Roger Glover (v.l.), Simon Mcbride, Don Airey, Ian Paice und Ian Gillan. Foto: Deep Purple_ Pressphoto

Darum gehts Deep Purple spielt am 16. Oktober 2026 im Zürcher Hallenstadion

Ihr Klassiker «Child in Time» wurde für «Stranger Things» neu arrangiert

Saskia Schär Redaktorin People

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Deep Purple: Am 16. Oktober 2026 spielt die 1968 gegründete Rockband im Zürcher Hallenstadion. Dies im Rahmen ihrer EU-Tour, die sie auch in Städte wie Newcastle, Birmingham, Glasgow, Manchester und London führt. Begleitet werden sie von der britischen Rockgruppe Jayler.

Deep Purple, die 2016 in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, haben mit Hits wie «Smoke on the Water» und «Highway Star» Rockgeschichte geschrieben. Ihr Einfluss reicht bis in die Gegenwart: Ihr Klassiker «Child in Time» aus dem Jahr 1970 wurde kürzlich für den Trailer der neuesten Staffel der erfolgreichen Serie «Stranger Things» neu arrangiert, wodurch Millionen neuer Hörer den kraftvollen Sound der Band entdeckten.

Der Vorverkauf für das Konzert im Hallenstadion startet bereits diesen Freitag, 21. November 2025, um 11 Uhr bei Ticketcorner.

Ein Gründungsmitglied ist noch heute Teil der Band

Mit Ian Paice (77) ist auch eines der Gründungsmitglieder beim Konzert in Zürich vertreten. Der Schlagzeuger ist seit 1968 bei der Band, hat als einziger bei jedem einzelnen Album von Deep Purple mitgearbeitet. Bassist Roger Glover (79) trat der Band 1969 bei, ebenso wie Sänger Ian Gillan (80).

1976 wurde die Band nach internen Streitigkeiten aufgelöst. Bei der Wiedervereinigung 1984 waren Paice, Glover und Gillan wieder am Start. Keyboarder Don Airey (77) ist seit 2002 Mitglied von Deep Purple, Gitarrist Simon McBride (46) seit 2022. Im Verlauf der Bandgeschichte gehörten unter anderem auch Glenn Hughes (74), Tommy Bolin (1951–1976) oder Steve Morse (71) dazu.