North West will als Musikerin durchstarten. Doch die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian hat auch einen ganz bodenständigen Plan für das kommende Jahr: Kaffee verkaufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft North West (13) will 2027 bei Starbucks arbeiten

Ihre musikalische Karriere bleibt Schwerpunkt: Erste EP und Solo-Auftritt 2026

Brooklyn Beckham, Sasha Obama und Presley Gerber hatten ähnliche Jobs

North West (13) will im kommenden Jahr hinter einer Kaffeetheke stehen. Das verriet die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) dem britischen Magazin «Dazed». «Ich will nächstes Jahr bei Starbucks arbeiten. Ich glaube, nächstes Jahr geht das, weil ich dann 14 bin», so North.

«Ich hätte gern einen normalen Job, denke ich», erklärte sie weiter. Einen anderen Berufswunsch hat sie dagegen abgehakt: Basketballspielerin steht nicht mehr zur Debatte.

«Das will ich mit meinem Leben machen»

Im Vordergrund steht für sie die Musik. Das sei ihr Hobby, das mache sie gern: «Das ist, was ich mit meinem Leben machen will», betonte sie. Ein perfekter Tag bestehe für sie aus Proben, Studioarbeit oder grossen Shows.

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Im Mai veröffentlichte West ihre erste EP «N0rth4evr», gefolgt von ihrem ersten Solo-Auftritt beim Festival «Summer Smash» im Juni. Eine für August geplante Nordamerika-Tour an der Seite von Rapperin Molly Santana (22) sagten die Musikerinnen allerdings kurzfristig ab.

Diese Promi-Kinder arbeiteten einst im Café

Was North West für nächstes Jahr plant, hat Brooklyn Beckham (27) bereits hinter sich. Er arbeitete als 15-Jähriger in einem Café in London, um sein erstes eigenes Geld zu verdienen. Seine Eltern Victoria (52) und David Beckham (51) betonten mehrfach, wie wichtig ihnen «eine gute Arbeitsmoral» bei ihren Kindern ist.

Auch Sasha Obama (25), die Tochter des früheren US-Präsidenten Barack Obama (65), arbeitete einst im Service. Als 15-Jährige war sie im Fischrestaurant «Nancy's» tätig, räumte dort Tische ab und stand an der Kasse. Cindy Crawfords (60) Sohn Presley Gerber (27) servierte ebenfalls Getränke in einem Café in Malibu, bevor seine Modelkarriere Fahrt aufnahm.