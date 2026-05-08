«Full House»-Star Dave Coulier, der in den letzten Jahren zwei Krebsdiagnosen erhielt, gibt ein hoffnungsvolles Gesundheitsupdate. Darin spricht er offen über sein verändertes Aussehen, das seinen Fans grosse Sorgen bereitete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dave Coulier kämpft seit 2024 mit Zungenkrebs und Non-Hodgkin-Lymphom

Er verlor 20 Kilogramm durch Strahlenbehandlung und isst keine feste Nahrung

Seine Prognose ist positiv laut aktuellen PET-Scan-Ergebnissen für beide Krankheiten

Sophie Ofer Redaktorin People

Dave Coulier überraschte seine Fans am Donnerstag mit einem Update zu seinen Gesundheitszustand. Der «Full House»-Star bekam innert zwei Jahren die Diagnosen Zungenkrebs und Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium. Zuletzt löste sein stark verändertes Erscheinungsbild grosse Sorgen bei seinen Fans aus.

In einem Instagram-Video schildert er, wie sehr sein Kampf gegen zwei Krebserkrankungen seinen Körper geschwächt hat – und geht damit auf die vielen Nachrichten ein, die er von erschrockenen Fans erhalten hat.

«Ihr hattet recht»

Coulier sagt, dass er durch eine Strahlenbehandlung rund 20 Kilogramm abgenommen habe. Mit dem neuen Post zu seinem Gesundheitszustand möchte er auf die Sorgen seiner Fans eingehen: «Das letzte Mal sagten einige von euch, dass ich anders aussehe, und dass ich anders klinge, und das tue ich.»

Coulier beschreibt die Ursachen für seinen starken Gewichtsverlust so: «Was ihr seht, sind die Nebenwirkungen der intensiven Bestrahlung, der ich mich wegen eines Karzinoms am Hals unterziehen musste.» Er könne seit Monaten keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. «Deshalb habe ich 45 Pfund (rund 20 Kilo, Anm. d. Red.) abgenommen – das ist es, was ihr da seht.» Ausserdem habe die Therapie seine Fähigkeit zu sprechen beeinträchtigt.

Die Prognose sehe gut aus

Coulier gibt an, dass es aber Grund zur Hoffnung gebe. «Wir haben die PET-Scans zurückbekommen und die Prognose sieht gut aus, sowohl für das Karzinom in meinem Hals als auch für das Lymphom. Wir sind also sehr zufrieden mit allem.»

Coulier postete das Video zusammen mit seinem Unternehmen AwearMarket.com und bewirbt darin auch kommende Inhalte auf der Plattform.

Im November 2024 machte Coulier öffentlich, dass bei ihm das Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde. Fünf Monate später gab er bekannt, dass er krebsfrei sei. Im Dezember 2025 teilte Coulier dann mit, dass bei ihm kürzlich ein p16-Plattenepithelkarzinom an der Zungenwurzel festgestellt wurde. Im vergangenen Februar berichtete er, dass er sich in Remission befinde.