Erst im Frühjahr gab «Full House»-Star Dave Coulier bekannt, seine Krebserkrankung nach einer langwierigen Chemotherapie besiegt zu haben. Doch nun der nächste Schicksalsschlag für den «Onkel Joey»-Darsteller: Im Oktober bekam er die neue Diagnose Zungenkrebs.

«Full House»-Darsteller Dave Coulier (66) ist an einer Form von Zungenkrebs erkrankt. Für den Schauspieler, der in der beliebten 90er-Jahre-Sitcom den «Onkel Joey» gibt, ist das bereits die zweite Krebsdiagnose innerhalb circa eines Jahres.

Noch im Frühjahr 2025 gab Coulier an, nach seiner ersten Krebsdiagnose Non-Hodgkin-Lymphom im Jahr 2024 endlich krebsfrei zu sein. Non-Hodgkin-Lymphom ist ein Sammelbegriff für verschiedene Krebserkrankungen des Lymphatischen Systems. Wegen der Erkrankung musste sich Coulier einer intensiven Chemotherapie unterziehen. Nachdem er diesen Krebs besiegen konnte, muss er nun erneut gegen eine Krebserkrankung ankämpfen.

Wie er in der US-amerikanischen «Today-Show» erklärt, wurde im Oktober im Zuge einer Routine-Untersuchung ein Karzinom an seiner Zunge entdeckt. Coliers Ärzten zufolge stehe der bösartige Tumor in keinem Zusammenhang mit seiner vorherigen Krebserkrankung. Ausserdem, so Coulier in der TV-Sendung, sei seine Prognose sehr gut: Bei dieser Form von Zungenkrebs bestehe eine 90-prozentige Heilungschance.

Derzeit und noch bis Ende Dezember unterziehe er sich insgesamt 35 Mal einer Bestrahlungsbehandlung. Im Interview betont er, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen seien und dass sie ihm schon zweimal das Leben gerettet hätten.

So erging es den anderen «Full House»-Stars gesundheitlich

Coulier ist nicht der einzige «Full House»-Star, der in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme hatte.

In seinen Memoiren verriet John Stamos (62), dass er in der Vergangenheit mit Alkoholsucht zu kämpfen hatte. Der «Onkel Jesse»-Darsteller wurde 2015 sogar betrunken am Steuer erwischt, wie «People» berichtet. Kurz darauf ging er in eine Entzugsklinik. Damals gab er zu, dass es bei ihm «für eine Weile dunkel wurde», er jedoch auf dem Weg der Besserung sei. 2019 gab er an, dass «Full House»-Kollegin Jodie Sweetin (43) ihm auf dem Weg zur Nüchternheit enorm geholfen habe.

Jodie Sweetin, die in «Full House» die Rolle der mittleren Tochter Stephanie Tanner verkörperte, hatte ebenfalls mit Suchtproblemen zu kämpfen, unter anderem mit Alkohol. In der Vergangenheit experimentierte sie ausserdem mit Drogen und entwickelte eine Methamphetamin-Abhängigkeit. Durch eine Intervention, an der ihre «Full House»-Kollegen Mary-Kate und Ashley Oslen (39), John Stamos und Bob Saget (†65) beteiligt waren, liess sich Sweetin in eine Entzugsklinik einweisen, wie «People» berichtet. Darüber, wie sie sich nach dem Aus der Sitcom fühlte, sagte Sweetin einst zu «Good Morning America»: «Es ist ziemlich schwer, herauszufinden, wer man ist, wenn man mit 13 Jahren seinen Job verliert, wenn dieser im Grunde alles war, womit man sich identifiziert hat.»

2022 wurde Bob Saget, der in «Full House» den fürsorglichen Vater Danny Tanner spielte, tot in seinem Hotelzimmer in Florida aufgefunden. Saget, der nur 65 Jahre alt wurde, ist offiziellen Behörden zufolge an einer Kopfverletzung gestorben. Er habe sich die Verletzung vermutlich bei einem Sturz zugezogen und habe sich daraufhin ins Bett begeben, wo er möglicherweise das Bewusstsein verlor und daraufhin starb. Dies entnehme «People» offiziellen Berichten. Es sollen kein Alkohol und keine Drogen im Spiel gewesen sein. Saget war zu diesem Zeitpunkt COVID-19-positiv und hatte das verschreibungspflichtige krampflösende Medikament Clonazepam in seinem Körper. Die Autopsie ergab, dass Saget unter anderem an Kardiomegalie (einem vergrösserten Herzen) litt.

Gemeinsam spielten die Olsen-Zwillinge in «Full House» die Rolle der kleinen Michelle Tanner. 2004 wurde bekannt, dass sich Mary-Kate Olsen wegen einer Essstörung sechs Wochen lang in eine Klinik begeben hatte. Auch Schauspielkollegin Candace Cameron Bure (49), die die älteste Schwester D.J. Tanner spielte, kämpfte eigenen Aussagen zufolge lange mit einer Essstörung.



