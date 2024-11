1/5 US-Schauspieler Dave Coulier (l.), bekannt als Onkel Joey aus «Full House» (hier mit Bob Saget, Ashley oder Mary Kate Olsen und John Stamos) kämpft gegen ein aggressives Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium. Foto: imago images/Everett Collection

Onkel Joey aus «Full House» kämpft gegen Krebs: Beim US-Schauspieler Dave Coulier (65) wurde ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 diagnostiziert, wie das US-Magazin «People» berichtet.

Ursprünglich suchte Coulier wegen einer Atemwegsinfektion ärztliche Hilfe. Doch die Situation verschlimmerte sich rasch, als seine Lymphknoten auf Golfballgrösse anschwollen. Nach weiteren Untersuchungen folgte die schockierende Diagnose im Oktober. «Wir wünschten, wir hätten bessere Nachrichten für Sie, aber Sie haben ein Non-Hodgkin-Lymphom, das als B-Zell-Lymphom bezeichnet wird und sehr aggressiv ist», so die Ärzte laut Coulier. Trotz der ernsten Lage gibt es Hoffnung: Tests zeigten, dass Couliers Knochenmark nicht betroffen ist, was seine Heilungschancen auf 90 Prozent erhöht.

Lange Leidensgeschichte von Krebs in der Familie

«Ich hatte mich von einer leichten Erkältung zu Krebs hochgearbeitet. [...] Als ich die Nachricht zum ersten Mal erhielt, war ich natürlich fassungslos, weil ich nicht damit gerechnet hatte», erinnert sich der Schauspieler. Zwei Wochen nach der Diagnose begann er mit der belastenden Chemotherapie. Er beschreibt die Behandlung mit Höhen und Tiefen: «Ich habe meine guten Tage. Ich habe meine schlechten Tage», erklärt Coulier. «An manchen Tagen ist mir übel und schwindelig, und dann gibt es andere Tage, an denen die Steroide wirken und ich das Gefühl habe, eine Menge Energie zu haben.» Die Chemotherapie soll voraussichtlich im Februar 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin muss Coulier alle drei Wochen eine Behandlung über sich ergehen lassen.

Die Diagnose weckt bei Coulier schmerzhafte Erinnerungen: Er hat bereits mehrere Familienmitglieder an Krebs verloren. Seine Mutter, Schwester und Nichte starben an der Krankheit – seine Nichte war nur 29 Jahre alt. Auch seine ältere Schwester Karen kämpft derzeit gegen Krebs. Trotz allem blickt der Schauspieler optimistisch in die Zukunft. Er möchte für seine Frau Melissa (41) und seinen Sohn Luc (33), aus erster Ehe mit Schauspielerin (67), stark sein. Ein besonderer Lichtblick: Coulier wird bald zum ersten Mal Grossvater. «Es gibt viel, worauf man sich freuen kann», sagt er und plant bereits, seinem Enkelsohn Eishockey beizubringen.

Dave Coulier wurde durch seine Rolle als Joey Gladstone in der Sitcom «Full House» (1987-1995) berühmt. Später kehrte er für fünf Staffeln in der Fortsetzung «Fuller House» (2016-2020) zurück.