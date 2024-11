Bhad Bhabie schockt Fans mit kryptischem Krebs-Hinweis

1/5 Ist Bhad Bhabie mit nur 21 Jahren an Krebs erkrankt? Foto: Instagram

Auf einen Blick US-Rapperin Bhad Bhabie beunruhigt Fans mit Instagram-Post

Fans zeigen grosse Unterstützung und Mitgefühl auf Social Media

Bhad Bhabie brachte im März ihr erstes Kind zur Welt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Grosse Sorge um Bhad Bhabie (21): Die US-Rapperin hat am Donnerstag einen kryptischen Instagram-Post in ihrer Story veröffentlicht – und damit ihre Fans beunruhigt. «Es tut mir leid, dass ich durch meine Krebsmedikamente abgenommen habe», schreibt sie zu einem schwarzen Hintergrund und fügt an: «Ich gewinne es langsam zurück. Also hör auf, so schlimme Nachrichten zu verbreiten.»

Hintergrund: Unter den letzten Bildern von Bhad Bhabie wurde immer wieder ihr Gewicht zum Thema. Fans machten sich Sorgen, weil die Rapperin, die zu den erfolgreichsten Models auf der Plattform Onlyfans zählt, immer dünner wurde. Nun gibt Bhad Bhabie selbst eine Erklärung für ihren Gewichtsverlust ab.

Grosse Unterstützung von den Fans

Viele Follower auf X und Instagram äussern ihre Unterstützung und betonten ihr Mitgefühl. Ein Benutzer schreibt: «Deshalb müssen die Leute aufhören, über die Körper von Promis zu reden. Man weiss nie, was jemand durchmacht», während ein anderer hinzufügt: «Nicht alles ist ozempisch» und sich damit auf Spekulationen bezieht, dass Medikamente zur Gewichtsabnahme im Spiel gewesen seien.

Im März brachte Bhad Bhabie ihr erstes Kind mit ihrem Freund Le Vaughn zur Welt. Die US-Rapperin hat sich seit der Instagram-Story am Donnerstag noch nicht näher zu ihrer möglichen Krebsdiagnose geäussert.