Mary-Kate und Ashley Olsen haben sich im Rahmen der New York Fashion Week erstmals seit mehr als einem Jahr gemeinsam bei einem Event gezeigt. Die einstigen Kinderstars präferieren ein Leben ausserhalb der Öffentlichkeit.

Mary-Kate (links) und Ashley Olsen (rechts) mit «W»-Chefredakteurin Sara Moonves bei einem Event in New York.

Mary-Kate und Ashley Olsen zeigen sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit

Die Zwillinge führen heute ein erfolgreiches Luxusmodehaus namens The Row

Das ist mittlerweile zu einer echten Seltenheit geworden: Mary-Kate und Ashley Olsen (39) haben sich mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden Designerinnen und ehemaligen Schauspielstars besuchten im Rahmen der New York Fashion Week ein exklusives Event des «W Magazine» und Bloomingdale's im Restaurant Eleven Madison Park.

Bekannt für ihren minimalistischen Modestil, traten die Zwillingsschwestern auch dieses Mal im Partnerlook auf: Mary-Kate und Ashley trugen jeweils übergrosse Schals in unterschiedlichen Prints, ihre langen Haare glatt und mit Mittelscheitel. Für Fotos posierten sie Seite an Seite mit «W»-Chefredakteurin Sara Moonves.

Öffentliche Momente der beiden «Ein verrückter Tag in New York»-Stars sind seit einigen Jahren rar geworden. Der aktuelle Auftritt ist die erste öffentliche Sichtung der Zwillinge seit 2024. Damals wurden sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Elizabeth (36) in Manhattan gesehen. Sie ist ebenfalls als Schauspielerin tätig, verkörpert im Marvel-Universum die Rolle der Scarlet Witch, aka Wanda Maximoff.

Wurden vor den Augen der Welt erwachsen

Mary-Kate und Ashley Olsen wurden mit nur sechs Monaten in der Rolle der Michelle Tanner in der Sitcom «Full House» weltberühmt. In den 1990er und frühen 2000er Jahren folgten mehr als zwei Dutzend Filme und Serien wie «Ein Zwilling kommt selten allein» (1998), «Zwillinge verliebt in Paris» (1999) oder «Verliebt in Rom» (2002). Die Zwillinge wuchsen vor den Augen der Öffentlichkeit auf und avancierten zu echten It-Girls der 2000er.

Die Boulevardpresse der 2000er-Jahre war für ihre schonungslose und oft grenzüberschreitende Bewertung von Frauenkörpern berüchtigt. Fatshaming und Sexismus gehörten zum medialen Alltag und hinterliessen insbesondere bei jungen Frauen deutliche Spuren. 2004 machte Mary-Kate Olsen ihre Magersucht öffentlich. Der anhaltende Druck, die ständige öffentliche Bewertung ihres Körpers sowie die extremen Schönheitsideale der Mode- und Filmbranche wurden in den Medien als mögliche Auslöser diskutiert.

Bevorzugen ein zurückgezogenes Leben

Heute führen die Olsens mit ihrem Label The Row eines der erfolgreichsten Luxusmodehäuser der USA und halten ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Ashley Olsen wurde im August 2023 Mutter eines Sohnes, ihr Ehemann ist der Künstler Louis Eisner. Mary-Kate war von 2015 bis 2021 mit dem französischen Bankier Olivier Sarkozy verheiratet. Und ja, er ist tatsächlich mit Nicolas Sarkozy (70), dem ehemaligen französischen Staatspräsident, verwandt. Die beiden sind Halbbrüder.

Seit der Trennung von Sarkozy und lebt sie zurückgezogen in New York. Im Sommer 2024 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit einem ehemaligen Eishockeyprofi in den Hamptons gesichtet wurde. Die beiden sollen aber nur Freunde sein.