Kleine Promi-Geschwister ganz gross

Andere Geschwister wie Kieran Culkin und Elizabeth Olsen feiern eigene Erfolge

Zac Efron (37) ist wohl allen ein Begriff. Doch was viele wohl nicht wissen: Zac Efron hat einen jüngeren Bruder namens Dylan (33). Lange hielt sich Dylan Efron im Hintergrund auf, arbeitete eher hinter der Kamera. Doch jetzt scheint der jüngere Efron-Spross dem «High School Musical»-Star ernsthaft Konkurrenz zu machen.

Dylan Efron ist vier Jahre jünger als sein Bruder. Während Zac Efron schon früh ins Showbusiness eingestiegen ist, liess sich Dylan ein paar Jahre länger Zeit. Er studierte an der California Polytechnic State University, wo er mit einem Bachelor of Science in Wirtschaft abschloss. Über die Jahre arbeitete Dylan Efron als Produzent an einigen Projekten, so auch an der Dokuserie «Down to Earth with Zac Efron», in der sein Bruder um die Welt reist. Nun ist Dylan Efron selbst vor die Kamera getreten und hat bei der dritten Staffel der Sendung «The Traitors» mitgemacht – und sogar gewonnen.

Bei der Reality-Sendung versammeln sich verschiedene prominente Personen in einem Schloss. Der Moderator ernennt gewisse Spieler und Spielerinnen von ihnen zu «Traitors», also Verrätern. Alle anderen sind die Treuen. Nun versammeln sich die Verräter jede Nacht und eliminieren einen Treuen. Die Treuen müssen mit der Zeit herausfinden, wer die Verräter sind. Wenn sie es am Ende geschafft haben, alle Verräter zu enttarnen, gewinnen sie einen Geldpreis. Ist aber auch nur ein einziger Verräter noch vorhanden, gewinnt dieser. Dylan Efron gewann bei der dritten Staffel der US-Ausgabe von «The Traitors» als Treuer und konnte den Gewinn von 204’300 US-Dollar mit seinen Mitstreitern teilen. Vielleicht wird man den Sportfanatiker in Zukunft nun öfter vor der Kamera sehen.

Der jüngere Efron-Bruder ist nicht das einzige Geschwister, das über die Zeit aus dem Schatten des älteren Bruders oder der älteren Schwester herausgetreten ist.

Kieran Culkin (42)

In den 1990er-Jahren war Macaulay Culkin (44) der Kinderstar schlechthin. Sein jüngerer Bruder Kieran ist in den Kultfilmen «Kevin – Allein zu Haus» und «Kevin – Allein in New York» ebenfalls in einer Nebenrolle zu sehen. Über die Zeit trat der jüngere Culkin immer öfter ohne seinen grossen Bruder vor die Kamera, doch Macaulay war nach wie vor der grössere Star. Das dürfte sich spätestens seit diesem Jahr geändert haben, denn Kieran Culkin ist nun offiziell ein Oscargewinner und hat sich selbst einen Namen gemacht. Die Brüder stehen sich aber trotz Schauspiel-Konkurrenz nahe.

Elizabeth Olsen (36)

Als Michelle in «Full House» wurden Mary-Kate und Ashley Olsen (beide 38) zu den wohl berühmtesten Zwillingen der Welt – sie spielten jeweils abwechselnd die Rolle der jüngsten Tochter der Serien-Familie.

Es folgten Erfolgsfilme wie «Eins und Eins macht Vier» oder «Ein verrückter Tag in New York», in denen sie beide als Doppelgängerinnen oder Zwillinge zu sehen waren. Als sie älter wurden, konzentrierten sich die Olsen-Zwillinge auf ihre Modekarrieren und zogen sich aus dem Rampenlicht zurück. Dafür ist ihre jüngere Schwester Elizabeth Olsen inzwischen aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Sie erlangte ihren internationalen Durchbruch als Wanda Maximoff in der «Avengers»-Filmreihe und bekam in dieser Rolle sogar ihre eigene Spin-off-Serie mit «Wanda Vision».

Mark Wahlberg (53)

In den 1980er-Jahren gehörte Donnie Wahlberg (55) zu der erfolgreichen Boyband «New Kids on the Block». Nach der Auflösung der Gruppe 1994 stieg er ins Schauspielbusiness ein. Obwohl er nach wie vor ein bekannter Name ist, hat ihn sein jüngerer Bruder Mark Wahlberg in Sachen Berühmtheit wohl schon lange überholt. Donnie Wahlberg spielte in Filmen wie «Saw II», «The Sixth Sense» und «Band of Brothers» mit. Ausserdem war er 14 Jahre lang in der Serie «Blue Bloods» an der Seite von Tom Selleck (80) zu sehen. Mark Wahlberg hingegen ist einer der grössten Stars Hollywoods geworden und feierte Erfolge mit Filmen wie «Ted», «Planet der Affen» und «Uncharted».

Bill Skarsgård (34)

Stellan Skarsgård (73) ist neben der Band Abba und dem Einrichtungshaus Ikea wohl mit der bekannteste Export-Erfolg aus Schweden. Die Schauspielerei legte er seinen Kindern in die Wiege. Auch sein ältester Sohn Alexander Skarsgård (48) fasste in Hollywood Fuss. Seine Rolle in der Vampirserie «True Blood» führte zum Durchbruch. Doch schon bald sollte sein jüngerer Bruder Bill Skarsgård ihn erfolgstechnisch einholen. Mit «It» und neulich mit «Nosferatu» sicherte sich Bill Skarsgård nicht nur endgültig seinen Platz im Hollywood-Olymp, sondern auch im Horrorfilm-Universum.