Gerade hat Schlagersänger Jürgen Drews mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch auch schon vor Jahrzehnten war Drews mit grossen Herausforderungen konfrontiert. In einem Podcast packt seine Tochter über die «existenziellen Ängste» aus, die ihn früher plagten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Drews litt jahrelang an Existenzängsten wegen finanzieller Probleme

Tochter Joelina Drews spricht im Podcast offen über Familienherausforderungen

1976 sicherte «Ein Bett im Kornfeld» Drews' Karriere als Schlagerlegende

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass es beim «König von Mallorca» einmal finanziell nicht so rosig aussah, ist wohl den wenigsten bewusst. Jetzt packt Jürgen Drews' (81) Tochter Joelina (30) über die «existenziellen Ängste» aus, die ihn lange Zeit plagten. Drews' Geldnöte seien so gravierend gewesen, dass er zwischenzeitlich sogar fürchtete, seine Familie nicht mehr ernähren zu können.

In ihrem Podcast, den sie gemeinsam mit den anderen Schlagerstar-Nachkömmlingen Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) führt, schildert Joelina Drews offen die Sorgen, die die Familie früher belasteten.

Mussten oft auf ihre Väter verzichten

Ihre Väter sind aus der deutschen Schlagerlandschaft nicht wegzudenken: Wolfgang Petry (74), Jürgen Drews und Costa Cordalis (†75). Im Podcast «Drews Cordalis Petry – Kids-Club» packen Achim Petry, Joelina Drews und Lucas Cordalis darüber aus, wie es ist, als Kind einer Schlagerlegende aufzuwachsen.

Obwohl die Karriere ihrer Väter ihnen viele aufregende Möglichkeiten eröffnete, barg sie natürlich auch Schattenseiten: Als sie Kinder waren, mussten sie oft auf ihre Väter verzichten; diese waren auf Tour, widmeten ihr Leben dem Publikum und gaben alles für den Erfolg. «Menschen, die auf der Bühne sind, die sind immer beim Publikum und fast nie zu Hause. Das ist einfach ein Fakt», erklärt Lucas Cordalis nüchtern.

«Mein Papa hatte viele Existenzängste»

«Dass unsere Väter vielleicht nicht oft da waren ...ich meine, letztendlich war es denen ja auch wichtig, uns eine tolle Kindheit zu bescheren», räumt Joelina Drews ein. Finanziell sei es nicht immer leicht gewesen für die Familie Drews. Podcast-Kollege Cordalis kennt ähnliche Sorgen. «Dass der Kühlschrank voll ist», ergänzt er wissend; scheinbar war dies in seiner Kindheit auch nicht immer eine Gewissheit.

Daraufhin spricht Joelina Drews überraschend offen über die Ängste und Sorgen, die ihren berühmten Vater lange quälten. «Ich weiss, mein Papa zum Beispiel hatte immer superviele Existenzängste», gibt sie preis. Geldsorgen scheinen der Grund dafür gewesen zu sein. «Weil er Angst hatte, er kann irgendwann nicht mehr seine Familie ernähren.»

Mit «Ein Bett im Kornfeld» wurde Jürgen Drews 1976 zu einer deutschen Schlagerlegende. 1999 wurde er durch den gleichnamigen Hit als «König von Mallorca» bekannt. Doch im Podcast macht seine Tochter Joelina deutlich, dass auch er lange zu kämpfen hatte. Die gesundheitlichen Probleme, wegen derer er 2022 seine Karriere beenden musste, sind offenbar nicht die erste schwierige Herausforderung in Drews' Leben.

«Dann gehst du halt an die Drehbank oder die Tankstelle»

Von ihren Podcast-Kollegen erntet Joelina Drews für ihre Schilderungen viel Mitgefühl. Auch Petry und Cordalis kennen solche Ängste von ihren Vätern. «Es kann ja alles zu Ende sein», pflichtet Achim Petry bei und beschreibt damit wohl die Angst seines Vaters, dass der Erfolg mit der Musik plötzlich ausbleiben würde.

Die drei sind sich einig darin, wie man solchen Ängsten am besten begegnet. Man solle sich «für nichts zu schade» sein, wenn es mit der Traumkarriere doch nicht klappt. «Dann mach was anderes», habe Wolfgang Petry seinem Sohn immer geraten. «Dann gehst du halt an die Drehbank oder gehst an die Tankstelle», so Achim Petry.



