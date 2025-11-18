Tiktok-Star Maurice Harrison (†21) ist tot

Tiktok-Star Maurice Harrison wurde leblos aufgefunden. Die 21-Jährige hinterlässt eine grosse Fangemeinde – jetzt kommen die Umstände ihres Todes ans Licht.

1/4 Die Influencerin Maurice Harrison wurde tot in einem Auto aufgefunden. Foto: Instagram _girlalalala

Darum gehts Maurice Harrison, bekannt als TikTok-Star Girlalala, wurde im Alter von 21 Jahren tot aufgefunden.

Ihr Freund Shanoyd Whyte Jr. wurde wegen Mordes ersten Grades festgenommen.

Fans und Community zeigen online Trauer und Anteilnahme, während die Ermittlungen laufen.

Jaray Fofana Redaktorin People

Tiktok-Star Maurice Harrison, bekannt als Girlalala, ist bereits 14. November im Alter von 21 Jahren gestorben. Die Hairstylistin aus Pompano Beach im US-Bundesstaat Florida wurde mit Schussverletzungen im Beifahrersitz eines Autos gefunden. Nachdem sie später im Krankenhaus gebracht wurde, erklärte man die junge Amerikanerin für tot.

Der Hauptverdächtige im Verfahren ist ihr Freund Shanoyd Whyte Jr., er wurde noch am selben Abend wegen Mordes ersten Grades festgenommen. Seither sitzt er ohne Kaution in Haft. Nach Angaben der Ermittler sei das Paar im Auto in eine grössere Diskussion geraten, die körperlich eskaliert sei. In dieser Auseinandersetzung soll Whyte Jr. die 21-Jährige erschossen haben. Wie das US-Magazin «People» berichtet, soll er gegenüber den Detektiven angegeben haben, mit Harrison mehrere Jahre in einer Beziehung gewesen zu sein.

Ihre Fans trauern

Die Familie von Maurice Harrison hat in den sozialen Medien eine «GoFundMe»-Webseite eingerichtet, um die Bestattungskosten zu decken. «GoFundMe» ist eine Online-Plattform, auf der Menschen Spendenaktionen erstellen können, um Geld für persönliche, gemeinnützige oder dringende Projekte und Bedürfnisse zu sammeln.

Harrison hatte auf Tiktok über 235'000 Follower und auf Instagram mehr als 41'000 Fans. Ihr Tiktok-Account wurde inzwischen deaktiviert. Sie war vor allem für ihre Kreativität im Haarstyling bekannt. Auf Social Media zeigen Fans und vor allem ihre Kundinnen Trauer und Anteilnahme. Viele teilen Erinnerungen und Gedanken auf den Plattformen, um Harrison zu gedenken.