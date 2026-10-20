Jennifer Lopez soll ihren Kollegen lieben

Er spielte ihren Filmpartner, jetzt scheint er mehr sein. Jennifer Lopez und Brett Goldstein sollen sich gerade intensiv daten. Es wäre der nächste Hollywoodstar an Lopez' Seite.

Fynn Müller People-Redaktor

Freitagabend in Los Angeles. Jennifer Lopez (57) betritt eine Party, an ihrer Seite Manager Benny Medina. Schauspiel-Kollege Brett Goldstein (46) kommt separat. As der Abend vorbei ist, sollen die beiden im selben Auto sitzen.

Hat es zwischen dem Popstar und dem «Ted Lasso»-Star gefunkt? Das behauptet eine Quelle von «Page Six». Die ehemaligen Filmpartner aus dem Netflix-Film «Office Romance» seien ein Paar. Noch sei alles ganz locker. Gemeinsam haben sie laut der Quelle vor allem eins: Sie gehen beide gern aus, ob an Partys oder in Restaurants.

Dabei hatten beide im Juni in der «Today Show» abgewinkt. Moderatorin Savannah Guthrie hakte nach. «Wir daten nicht», sagte Lopez. Goldstein ergänzte: «Korrekt.»

Es funkte beim Dreh

Spannend: Schon am Set soll es gewaltig geknistert haben, professionell blieben die beiden trotzdem. Im März 2025 wurden sie gemeinsam im Broadway-Stück «Oh, Mary!» gesichtet. Kurz darauf starteten die Dreharbeiten. Goldstein hat den Film übrigens für Lopez geschrieben.

Goldstein soll seit Jahren ein grosser Fan von Jennifer Lopez sein. In seinem Podcast lobte er 2019 ihre Rolle in «Hustlers». Über ihr Alter sagte er damals: «Sie ist 50. Ich liebe sie.»

Lopez hatte im August 2024 nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Ben Affleck (54) eingereicht. Goldsteins einzige öffentliche Beziehung war 2021 mit Schauspielerin Beth Rylance.

Bestätigt ist die neue Romanze noch nicht. Die Vertreter der beiden liessen eine Anfrage von «Page Six» unbeantwortet.