Nastassja Kinski war in den späten 70ern und frühen 80ern international eine gefragte Schauspielerin. Ein US-Star erinnert sich noch heute gerne an sie zurück, meint mit ihr den besten Kuss seines Lebens gehabt zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rob Lowe nennt Nastassja Kinski als seinen besten Filmkuss in Talkshow

Er beschreibt sie 1984 als «schönste Frau», hatte aber grosse Angst

Film «Hotel New Hampshire» (1984) mit Kinski basiert auf John-Irving-Roman

Die Deutsche Nastassja Kinski (65) feierte Ende der 1970er- und zu Beginn der 1980er-Jahre international grosse Erfolge als Schauspielerin, gewann gar einen Golden Globe. Einem ihrer Co-Stars aus jener Zeit bleibt sie bis heute gut im Gedächtnis: Schauspiel-Kollege Rob Lowe (62). Mit ihm stand sie 1984 für «Hotel New Hampshire» vor der Kamera, eine Tragikomödie auf Vorlage des gleichnamigen Romanes von John Irving.

Lowe wurde nun in der US-Talkshow «Watch What Happens Live» von Moderator Andy Cohen (58) nach seinem besten Filmkuss gefragt. Dabei wurde ihm eine ganze Reihe früherer Filmpartnerinnen aufgezählt, darunter Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall, Calista Flockhart und Meg Tilly.

Lowe musste nicht lange überlegen und nannte eine Frau, die von Cohen erst gar nicht erwähnt wurde: Nastassja Kinski. Warum ausgerechnet Kinski? «Schauen Sie sie sich an», entgegnete er knapp. Und legte nach: «In diesem Moment war sie wahrscheinlich die schönste Frau, die ich je gesehen hatte.» Ganz so souverän, wie es heute klingt, war der Schauspieler damals allerdings nicht. Die Szene mit Kinski habe ihm gehörig Respekt eingeflösst: «Ich hatte wirklich grosse Angst.»

Diese Schauspieler werden am liebsten geküsst

Die Frage nach dem besten Kusspartner stellt Moderator Andy Cohen seinen prominenten Gästen gerne, wie zuletzt auch Sharon Stone (68) feststellen musste. Sie verlieh das Prädikat «Bester Küsser der Szene» an ihren «Casino»-Co-Star Robert De Niro (83). Jennifer Lopez (57) verriet Cohen einst, dass sie von nie von jemandem besser geküsst wurde als von Josh Lucas (55) auf dem Autorücksitz im Film «Ein ungezähmtes Leben». Später wurder er allerdings getoppt: Im Oktober 2025 nannte sie auf Cohens erneute Frage nach dem besten Küsser Brett Goldstein (46), mit dem sie kurz davor einen Film gedreht hatte.