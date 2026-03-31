Schlagersänger Christian Anders erhebt Klau-Vorwürfe gegen Rihanna: Ihr Welthit «Lift Me Up» soll gleich klingen wie einer seiner Songs von 1972. Der Österreicher prüft rechtliche Schritte. Es geht um 46 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Anders wirft Rihanna Songklau bei «Lift Me Up» vor

Anders behauptet, Rihannas Refrain enthalte 30 Mal seine Noten

Es geht um 46 Millionen Franken, rechtliche Schritte werden geprüft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Zoff in der Schlagerwelt! Christian Anders (81) wirft Sängerin Rihanna (38) vor, den Song «Lift Me Up» (2022) bei ihm abgekupfert zu haben. Rihanna soll sich bei seinem Song «Sechs Uhr früh in den Strassen» von 1972 bedient haben.

Gegenüber RTL wettert der österreichische Schlagersänger: «Sie singt praktisch Christian Anders. Jede Note im Refrain ist eigentlich meine Komposition!» Ihm selber war das jahrelang nicht bewusst. Ein Fan habe seine Ehefrau kürzlich auf die Ähnlichkeit aufmerksam gemacht.

Weiter erzählt Christian Anders: «Ich habe extra jede Note nachgeprüft. Ich glaube, sieben Noten sind erlaubt, aber da passiert es ja 30 Mal.» Geschrieben wurde das Lied «Lift Me Up» von einem dänischen Komponisten. Der Song hat weltweit Gold- und Platinstatus erreicht.

Tatsächlich: Vergleicht man die Refrains der beiden Songs, ist eine verblüffende Ähnlichkeit zu erkennen. Um es noch deutlicher zu machen, singt der Österreicher im RTL-Video seinen Song über jenen von Rihanna.

Es geht um 46 Millionen Franken

Anders fühlt sich betrogen. Der Schlagerstar denkt jetzt daran, rechtliche Schritte einzuleiten. «Es geht um 50 Millionen Euro. Ich zögere immer noch», gibt der Musiker zu. Gespräche mit seinem Anwalt habe er bereits geführt. «Das übernimmt meine Ehefrau», sagt er.

In der Schweiz kam es jüngst zu einem ähnlichen Fall. Comedian und Sänger Müslüm (45), bürgerlich Semih Yavsaner, warf Luca Hänni (30) vor, bei ihm geklaut zu haben. Es ging um Hännis Lied «Love Me Better». Laut Müslüm klingt der Refrain täuschend ähnlich wie sein Song «MüsteriüM». Böses Blut gab es zwischen den beiden Musikern keines.