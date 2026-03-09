Eine Unbekannte hat auf das Haus von Rihanna am Sonntagnachmittag Schüsse gefeuert. Zum Tatzeitpunkt war die Sängerin daheim, äusserte sich bisher aber nicht zum Vorfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte Frau schiesst auf Rihannas Haus in Los Angeles am Sonntag

Polizei verhaftet 30-jährige Verdächtige direkt am Tatort

Rihanna blieb unverletzt, Hintergrund der Tat noch unklar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Am Sonntagnachmittag wurden mehrere Schüsse auf die das Haus von Rihanna (38) abgegeben. Wie «TMZ» berichtet, schoss eine etwa 30-jährige Frau aus ihrem Auto heraus auf das Anwesen der Sängerin in Beverly Hills, Los Angeles.

Rihanna selbst war zum besagten Zeitpunkt daheim. Ob ihr Partner A$AP Rocky (37) und die drei gemeinsamen Kinder RZA, Riot Rose und Rocki ebenfalls vor Ort waren, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei konnte die Verdächtige noch am Tatort in Gewahrsam nehmen. Noch sind die genauen Hintergründe für die Schüsse nicht bekannt, die Ermittlungen laufen derzeit.

Die auf Barbados geborene Sängerin und ihr Team haben sich bisher nicht zu dem Vorfall geäussert. Rihanna blieb glücklicherweise unversehrt, da sie sich zum Tatzeitpunkt im Gebäude befand. Bis auf Alter und Geschlecht sind bisher keine weiteren Details zur Täterin bekannt. Das Gebiet um Rihannas Haus wurde abgeriegelt.

Weltweit erfolgreich seit zwei Jahrzehnten

Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der heutigen Zeit. Mit ihrer Musik begeistert die Millionen, doch auch ihre eigene Kosmetikmarke Fenty Beauty lässt die Fan-Herzen höher schlagen. Ihr Vermögen wird auf rund eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Seit einiger Zeit zog sich Rihanna aus dem Musikbusiness zurück, um sich auf ihre wachsende Familie zu konzentrieren. Ihren Durchbruch hatte RIhanna, die mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty heisst, 2005 mit dem Song «Pon de Replay», der sie in den musikalischen Olymp katapultierte. Seit 2021 ist sie mit dem Rapper A$AP Rocky liiert und hat drei Kinder mit ihm.