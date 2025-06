Rihannas Vater Ronald Fenty ist im Alter von 70 Jahren in Los Angeles verstorben. Die genaue Todesursache ist noch unbekannt. Trotz einer schwierigen Beziehung hatten sich Vater und Tochter in den letzten Jahren wieder angenähert.

Schwere Zeiten für Rihanna (37): Ihr Vater, Ronald Fenty (†70), ist tot. Wie unter anderem das US-Magazin «People» sowie die barbadische Nachrichtenseite Starcom Network berichten, verstarb der 70-Jährige nach kurzer Krankheit in Los Angeles, USA. Die genau Todesursache sowie das genaue Todesdatum sind noch nicht bekannt. Laut «TMZ» soll Rihanna gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Rajad Fenty (29) am 28. Mai das Cedars-Sinai Medical Center, ein bekanntes Krankenhaus in Los Angeles, besucht haben. Die Sängerin selbst ist auf den Aufnahmen, die dem Portal vorliegen, nicht zu sehen. Berichten zufolge hat die Sängerin ihren Bruder dennoch begleitet, als dieser seinen Vater in den letzten Stunden vor seinem Tod besuchte.

Der Verlust trifft Rihanna, die eines der gemeinsamen Kinder von Ronald Fenty und seiner Ex-Frau Monica Braithwaite (56) ist, tief. Die Beziehung zwischen der Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty heisst, und ihrem Vater war über Jahre hinweg stark belastet. In Interviews sprach die «Umbrella»-Sängerin offen über ihre schwierige Kindheit in Barbados. Als die inzwischen zweifache Mutter noch klein war, nahm ihr Vater Drogen und war alkoholabhängig. 2002 – als Rihanna 14 Jahre alt war – liessen sich ihre Eltern scheiden. Kurze Zeit später wurde die junge Sängerin aus Barbados berühmt und ihr Vater Ronald Fenty gab Interviews und sprach in den Medien offen über seine berühmte Tochter – ohne vorherige Absprache mit ihr. Dies führte immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden. 2019 erhob die Sängerin gar Klage gegen ihren Vater und warf ihm vor, ihren Namen für Werbezwecke zu missbrauchen. Zwei Jahre später zog sie die Klage wieder zurück.

Versöhnung während Covid

Jahre später schienen sich der Popstar und sein Vater wieder angenähert zu haben. Als Ronald Fenty 2020 schwer an Covid-19 erkrankte, kümmerte sich Rihanna um ihn, liess ihm ein Beatmungsgerät liefern und sprach in den Medien von Sorge und nicht Groll. In den folgenden Jahren äusserte sich auch Ronald Fenty nur wohlwollend über seine Tochter, nannte Rihannas Partner und Vater ihrer Kinder A$AP Rocky (36) einen «coolen Typ». Als Rihanna zum ersten Mal schwanger war, schwärmte er gegenüber «Page Six»: «Sie wird eine gute Mutter».

Nun steht für die Sängerin ein neuer Lebensabschnitt bevor. Im Mai wurde bekannt, dass sie und A$AP Rocky ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Sie sind bereits Eltern der beiden Söhne, Rza (2) und Riot Rose (1). Während Rihanna Abschied nimmt von ihrem Vater, richtet sich ihr Blick zugleich auch auf das neue Leben, das sie bald willkommen heissen wird.