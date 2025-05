Rihanna ist zum dritten Mal schwanger. Enthüllt hat die Sängerin dies an der diesjährigen Met Gala. Sie war nicht die einzige werdende Mama an diesem Abend, denn auch Model Karlie Kloss präsentierte stolz ihren Babybauch.

Karlie Kloss erwartet mit 32 Jahren ihr drittes Kind

Die Met Gala 2025 stand unter dem Motto «Superfine: Tailoring Black Style» und würdigte den Einfluss Schwarzer auf die Modegeschichte. Wie die «Bild» berichtete, sorgte jedoch eine Überraschung vor dem Ereignis für Aufsehen: Popstar Rihanna (37) präsentierte sich mit Babybauch und bestätigte damit ihre dritte Schwangerschaft mit Rapper A$AP Rocky (36).

Rihanna zeigte ihren Babybauch erstmals beim Verlassen des New Yorker Carlyle Hotels. In einem eng anliegenden Zweiteiler und farblich abgestimmten Stiefeln spazierte sie mit einem Regenschirm durch das regnerische New York – eine subtile Anspielung auf ihren Hit «Umbrella».

Nicht die einzige werdende Mutter bei der Met Gala

A$AP Rocky fungierte als Co-Gastgeber des Abends neben Persönlichkeiten wie Pharrell Williams (52), Colman Domingo (55) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (40). Sie alle erschienen auf dem königsblauen Teppich der Veranstaltung.

Eine weitere Schwangerschaftsüberraschung lieferte Model Karlie Kloss (32). Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft am 17. März zeigte sie sich öffentlich. Kloss trug ein schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und Beinschlitz, das ihren Babybauch betonte. Sie erwartet mit Ehemann Joshua Kushner (39) ihr drittes Kind.

Gegenüber der Vogue äusserte sich Kloss zur Bedeutung von Familie: «Familie ist alles für mich.» Karlie Kloss enthüllte ihre Schwangerschaft mit Baby Nummer drei an der Met Gala – genauso, wie sie es bereits im Jahr 2023 tat, als sie mit Sohn Elijah schwanger war.