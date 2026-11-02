«Fack ju Göhte»-Star trauert um Partner

Jana Pallaske hat einen geliebten Menschen verloren. In einem ausführlichen Instagram-Beitrag nimmt die Schauspielerin Abschied von ihrem verstorbenen Lebenspartner. Dazu teilt sie gemeinsame Erinnerungen und sehr persönliche Bilder ihrer Trauer.

Darum gehts Jana Pallaske trauert um ihren verstorbenen Lebenspartner und teilt private Bilder auf Instagram

In ihrem Beitrag beschreibt sie Schmerz, Verzweiflung und unerfüllte gemeinsame Pläne mit ihm

Todeszeitpunkt, Todesursache und Identität des Verstorbenen sind nicht öffentlich bekannt

Jana Pallaske (47) durchlebt eine schwere Zeit. Die Schauspielerin, bekannt unter anderem aus der Filmreihe «Fack ju Göhte», trauert um ihren verstorbenen Lebenspartner. In einem ausführlichen Instagram-Beitrag schreibt sie über ihren Verlust und veröffentlicht zahlreiche private Aufnahmen. Neben Bildern von gemeinsamen Reisen und Erlebnissen zeigt sich Pallaske auch in Momenten grosser Trauer und Verzweiflung.

Lange habe sie nicht wahrhaben wollen, dass der Mann, mit dem sie ihr Leben geteilt hatte, nicht mehr da sei. Sie habe gehofft, jemand würde sie aus einem Albtraum wecken oder ihr sagen, dass alles nur eine Verwechslung gewesen sei. Immer wieder habe sie sich vorgestellt, dass er doch noch zurückkehren könnte.

Schliesslich habe sie die Realität akzeptieren müssen: «Er hat seinen Körper verlassen. Er ist ‹gestorben›», schreibt Pallaske. Der Verstorbene sei neben ihrer Mutter der Mensch gewesen, der ihr am nächsten stand. Wie genau ihr Partner starb, verrät Pallaske nicht.

«Ich bin einfach nur ein riesiger Klumpen Schmerz»

Besonders schmerzlich seien die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die es nun nicht mehr geben werde. Keine Umarmungen, keine Gespräche, keine Anrufe und Nachrichten mehr. Auch das gemeinsame Singen, Tanzen und Reisen werde sie vermissen. Dabei hätten die beiden noch viele Träume und Pläne gehabt.

«Es fühlt sich an, als hätte man mir ein riesiges Loch ins Herz geschossen», beschreibt Pallaske ihren Zustand. «Ich bin einfach nur ein riesiger Klumpen Schmerz.» Die Schauspielerin habe lange überlegt, ob sie private Aufnahmen der Beziehung veröffentlichen solle. Schliesslich habe sie sich dazu entschieden, weil der Verstorbene sich gewünscht habe, dass sein Leben gewürdigt werde.

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Bereits im Oktober sprach sie über ihren Verlust

Schon im Oktober hatte Pallaske via Instagram öffentlich gemacht, dass sie einen ihr besonders nahestehenden Menschen verloren hatte. Der Verlust habe sie nach ihrer damaligen Schilderung kurz vor der Ausstrahlung der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» getroffen. Auch bei der späteren Wiedersehenssendung habe sie bereits mit ihrer Trauer gekämpft, ohne darüber zu sprechen.

Mit ihrem neuen Beitrag gibt die Schauspielerin nun einen noch persönlicheren Einblick in ihre Beziehung und ihren Abschied. Die Identität des Verstorbenen, der genaue Todeszeitpunkt und die Todesursache sind bislang nicht öffentlich bekannt.

Unter dem aktuellen Instagram-Beitrag sprechen ihr zahlreiche Menschen ihr Mitgefühl aus. Auch prominente Kollegen wie Tom Beck, Susan Sideropoulos und Ursula Karven bekunden ihre Anteilnahme.